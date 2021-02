Italia – Danimarca, le 12 convocate dal CT Lino Lardo

Oggi alle 19 l’Italia femminile scenderà in campo contro la Danimarca, per restare in scia del primo posto attualmente occupato dalla Repubblica Ceca (che alle 13 sfiderà la Romania).

Il CT Lino Lardo ha annunciato le 12 che andranno a referto, mentre resteranno fuori Samantha Ostarello e Costanza Verona. Non giocheranno oggi ma potrebbero essere convocate sabato contro la Romania. Le due partite delle Azzurre andranno in diretta su Sky Sport.

Ecco le 12 per oggi:

#0 Jasmine Keys

#3 Nicole Romeo

#4 Martina Bestagno

#5 Debora Carangelo

#9 Cecilia Zandalasini

#11 Francesca Pan

#13 Valeria De Pretto

#14 Martina Crippa

#16 Sara Madera

#23 Sabrina Cinili

#30 Beatrice Attura

#41 Elisa Penna