Italia femminile, con Danimarca e Romania dirette su Sky Sport

Ultimi due match per la Nazionale Italiana femminile di pallacanestro, impegnata nelle qualificazioni all’EuroBasket Women 2021.

Per le ragazze di coach Lino Lardo doppio impegno nella bolla di Istanbul, in Turchia; domani, giovedì 4, contro la Danimarca, sabato 6 febbraio contro la Romania.

Primo appuntamento domani alle ore 19 per la fida alle danesi; stesso orario per quella di sabato alle rumene.

Entrambe le partite, valide per il Gruppo D, potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV.

Azzurre obbligate a vincere per essere certe della qualificazione al prossimo europeo, in programma dal 17 al 27 giugno a Strasburgo e Valencia, al quale si sono già qualificate Spagna, Francia, Serbia, Svezia e Belgio. Restano da assegnare ancora undici posti. Alla fase finale parteciperanno la prima classificata di ognuno dei nove gironi di qualificazione e le migliori seconde.

Il Gruppo D vede al comando Repubblica Ceca e Italia con 8 punti, seguite da Danimarca e Romania con 5.

BASKET “EUROBASKET WOMEN 2021 QUALIFIERS”

Giovedì 4 febbraio, ore 19:

ITALIA-DANIMARCA

diretta Sky Sport Uno

Sabato 6 febbraio, ore 19:

ITALIA-ROMANIA

diretta Sky Sport Uno

(disponibili su Sky Go, anche n HD)

