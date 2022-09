EuroBasket 2022 Italia-Serbia, Fontecchio: “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario”

Abbiamo fatto una impresa, cerchiamo di goderci questo momento poi da domani pensiamo alla prossima”. Lo ha detto Simone Fontecchio ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italbasket agli ottavi degli Europei contro la Serbia. “I ragazzi hanno fatto un break allucinante nel quarto quarto, tutti hanno messo il loro mattone, Melli ha fatto una partita allucinante in difesa contro Jokic, sono stati tutti bravissimi – ha aggiunto – Noi ci abbiamo sempre creduto, sapevamo che non era facile. Noi siamo rimasti lì e non abbiamo mai mollato, questa è la nostra forza. Dobbiamo portarci questo spirito fino alla fine. Siamo nella parte complicata del tabellone, abbiamo rispetto per tutti ma andiamo a giocarcela”.