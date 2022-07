Klemen Prepelič è tornato ad allenarsi con la canotta slovena

Durante la settimana l’esperta guardia tiratrice slovena ha ripreso gli allenamenti con i compagni della nazionale a Kranjska Gora

Nel corso della settimana che sta volgendo al termine, la nazionale slovena della palla a spicchi è stata impegnata nella paradisiaca località alpina di Kranjska Gora, nel primo ciclo preparatorio in vista dell’EuroBasket.

Assieme ai compagni del team sloveno Klemen Prepelič è sceso sul parquet per provare schemi e tattiche di gioco. Il talentuoso giocatore, che è stato a lungo assente dai campi di pallacanestro per il grave infortunio al braccio sinistro (occorso a fine marzo), ha potuto allenarsi nuovamente in gruppo. Trattandosi di un giocatore con delle grandi doti al tiro, i tifosi della Slovenia sperano che possa a breve ritornare in ottima forma per dare il suo contributo alla squadra.

Prepelič, che a livello di club continuerà ancora per una stagione a vestire la maglia del Valencia, ha dichiarato di aver ricevuto il benestare dei suoi medici per svolgere gli allenamenti assieme ai compagni di nazionale.

Con Prepelič a Kranjska Gora si sono ritrovati sotto le plance Jaka Blažič, Saša Ciani, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Luka Rupnik, Žiga Samar e Luka Ščuka.