Lardo a Eleven Sports: “Non dobbiamo porci limiti all’Europeo”

Il coach della Nazionale Femminile ha parlato dell’imminente Europeo e degli obiettivi della squadra azzurra

L’Eurobasket femminile è ormai alle porte. Dopo una serie di amichevoli di avvicinamento alla competizione, l’Italia di coach Lino Lardo è pronta, dal 15 giugno, a scendere in campo nel tentativo di migliorare il piazzamento dell’ultima edizione (2° posto nel girone ed eliminazione negli spareggi di qualificazione ai quarti) e di dare l’assalto al Torneo Pre-Olimpico.

Intervistato da Mirko Fusi e Lorenzo Poliselli per Eleven Sports Italia, coach Lardo ha sottolineato l’entusiasmo del gruppo a ridosso della manifestazione che si svolverà in Israele e Slovenia: “L’attaccamento alla maglia azzurra è davvero molto alto da parte di queste ragazze. Tra di loro c’è amicizia e voglia di fare bene con la Nazionale, oltre alla voglia di rifarsi dell’Europeo di due anni fa. Ogni volta che arrivano in Nazionale, queste ragazze fanno un passo in avanti. Sono proprio loro che ci spingono a credere che questa squadra possa migliorare tantissimo. Siamo convinti che questa sia una Nazionale che ha qualità”.

Non è semplice parlare di obiettivi in una manifestazione dove non sono ammessi passi falsi, ma coach Lardo ha la consapevolezza di avere tra le mani un gruppo di ragazze di alto spessore, dal punto di vista tecnico e umano: “Abbiamo la consapevolezza che questa squadra all’Europeo può fare molto bene. Se vogliamo parlare di obiettivo, entrare nei quarti è l’obiettivo minimo, sapendo che abbiamo un girone non semplicissimo. L’obiettivo più alto è quello di arrivare pronti: alle ragazze ho detto che non si devono porre limiti. Abbiamo un nucleo importante di giocatrici e nello stesso momento abbiamo inserito alcune giovani su cui noi crediamo molto e che possono essere il futuro della Nazionale”.

Inevitabile anche un riferimento alla stella della Nazionale femminile, Cecilia Zandalisini: “Ogni anno che passa Cecilia diventa sempre più matura. Quest’anno ha fatto benissimo, sappiamo che è il nostro faro e il nostro punto di forza. Lei vive questo con maturità, avere una giocatrice come lei è un valore aggiunto”.

