Le “bolle” FIBA per le gare di novembre: Italia nel gruppo B di Tallinn

La FIBA giocherà le qualificazioni europee in “bolle”, iniziando dal mese prossimo, probabilmente nell’ultima settimana di novembre. FIBA EuroBasket si svolgerà nel settembre 2022.

Ecco le sedi decise, Italia nel gruppo B in Estonia. Le avversarie saranno Estonia, Russia e Macedonia del Nord ma nella prima “bolla” ci saranno solo due partite: nei prossimi giorni arriverà il calendario completo (Russia già affrontata a Napoli, Estonia pure in terra baltica). Da ricordare che uno dei gironi degli europei verrà ospitato a Milano, quindi l’Italia è già qualificata di diritto. Queste gare servono al CT Sacchetti per testare molti giocatori in ambito nazionale.

Group A – Valencia (Spagna, Israele, Polonia, Romania)

Group B – Tallinn (Estonia, Italia, Russia, Macedonia del Nord)

Group C – Vilnius (Lituania, Danimarca, Belgio, Repubblica Ceca)

Group D – Istanbul (Turchia, Croazia, Svezia, Paesi Bassi)

Group E: Espoo (Finlandia, Serbia, Georgia, Svizzera)

Group F: Ljubljana (Slovenia, Ungheria, Ucraina, Austria)

Group G: Pau Orthez (Francia, Germania, Gran Bretagna, Montenegro)

Group H: Sarajevo (Bosnia Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Grecia)

Gli Azzurri nella bolla di Tallinn (Estonia) mentre la sede delle partite delle Azzurre sarà resa nota solo nelle prossime 48 ore. La FIBA ha comunicato oggi le sedi dove verranno disputate le finestre di novembre per le qualificazioni alle prossime competizioni continentali.

La scelta delle location era attesa dopo l’ufficializzazione da parte della FIBA di disputare le finestre di qualificazione di novembre 2020 e febbraio 2021 per EuroBasket 2022 ed EuroBasket Women 2021 (17-27 luglio) all’interno di “bolle”, al fine di proteggere la salute e la sicurezza di atleti, allenatori ed arbitri.

La squadra di coach Meo Sacchetti si recherà in Estonia per le partite contro Macedonia del Nord e Russia. Già qualificata per l’EuroBasket 2022 in quanto Paese ospitante di uno dei quattro Gironi, l’Italia si presenta nella bolla di Tallinn da leader del Girone B, dopo le vittorie dello scorso febbraio con Russia ed Estonia.

Per la squadra di coach Lino Lardo la bolla di Novembre vale le sfide a Romania e Repubblica Ceca. Inserite nel Girone D delle qualificazioni a EuroBasket Women 2021, le Azzurre hanno un bilancio di una vittoria (Danimarca) e una sconfitta (Repubblica Ceca).

Le date delle partite saranno poi confermate da FIBA nelle prossime settimane.

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Tallinn (Estonia)

27 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord

Estonia-Russia

30 novembre 2020

Russia-Italia

Estonia-Macedonia del Nord

Classifica Girone B

Italia 4 (2/0)

Estonia 3 (1/1)

Russia 3 (1/1)

Macedonia del Nord 2 (0/2)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Le gare della prima finestra

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Le gare della terza finestra

18 febbraio 2021

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia

21 febbraio 2021

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia

Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2021 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1 dicembre 2020, 15/23 febbraio 2021.

Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2022 (1-18 settembre 2022) si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).

–

Uff stampa FIP