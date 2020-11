La finestra di novembre delle qualificazioni a EuroBasket 2022 ha portato in dote già varie squadre qualificate all’ultimo atto in programma tra due anni anche in Italia, oltre a Repubblica Ceca, Georgia e Germania.

Dopo le partite di domenica, le nazionali di Bosnia Erzegovina, Grecia e Croazia.

Dopo quelle di lunedì, si sono aggiunte Israele e Spagna dal gruppo A, mentre dal D arrivano Slovenia (campionessa in carica) ed Ucraina.