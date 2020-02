Leonardo Totè non giocherà Italia – Russia di stasera

Leonardo Totè non farà parte della squadra che questa sera affronterà la Russia nel primo match di qualificazione a EuroBasket 2021. L’Azzurro, inserito da Sacchetti nei 12 per la gara di Napoli, ha presentato questa mattina un problema all’occhio destro. L’infortunio, seppur lieve, non gli permetterà di essere a disposizione del CT per il resto del raduno.

Secondo i regolamenti FIBA non è possibile sostituire un giocatore, anche se infortunato, il giorno della gara. Coach Sacchetti avrà dunque a disposizione 11 atleti per la sfida delle 20.30 (diretta Sky Sport Arena). Lo staff tecnico Azzurro ha deciso di affrontare la trasferta a Tallinn con 12 giocatori. Leonardo Totè e Andrea Mezzanotte (scelta tecnica) sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Napoli nella mattinata di venerdì 21 febbraio mentre la squadra sarà in viaggio verso l’Estonia. Gli Azzurri per la Russia #0 Marco Spissu (1995, 185, P, Banco di Sardegna Sassari)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona)

#30 Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)

#45 Nicola Akele (1995, 200, A, Vanoli Cremona) All: Meo Sacchetti Russia #2 Andrey Sopin (1997, 186, P, MBA Mosca)

#4 Yevgeny Baburin (1987, 189, G, Niznij Novgorod)

#5 Denis Zakharov (1993, 192, G, Enisey)

#6 Grigory Motovilov (1998, 193, G, Lokomotiv Kuban Krasnodar)

#7 Vitaliy Fridzon (1985, 194, G, Lokomotiv Kuban Krasnodar)

#8 Vladimir Ivlev (1990, 207, A/C, Lokomotiv Kuban Krasnodar)

#10 Nikita Mikhailovsky (2000, 201, G, Avtodor Saratov)

#14 Nikita Balashov (1991, 207, A, Vostok–65)

#15 Maxim Grigoryev (1990, 196, G, Perm Basket)

#19 Ivan Strebkov (1991, 193, G, Niznij Novgorod)

#21 Stanislav Ilnitsky (1994, 200, A, Lokomotiv Kuban Krasnodar)

#22 Dmitry Kulagin (1992, 197, G, Lokomotiv Kuban Krasnodar) All: Sergej Bazarevich Arbitri

Antonio Conde (Spagna), Fernando Calatrava (Spagna), Martin Vulic (Germania)

Ufficio Stampa FIP