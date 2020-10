Lituania, obiettivo Sabonis e Valanciunas per le finestre FIBA

La stagione NBA si è appena conclusa e non c’è ancora una data per l’inizio della nuova annata sportiva.

È per questo motivo che la federazione lituana è in contatto con Pacers e Grizzlies per portare Sabonis e Valanciunas in nazionale, in vista della finestra FIBA di novembre. Le trattative sembrano ben avviate, secondo l’insider Donatas Urbonas.

La Lituania affronterà Belgio e Danimarca, nel girone C ospitato nella “bolla” di Vilnius (oltre a queste tre nazionali c’è anche la Repubblica Ceca).

Questi tutti i convocati, tra i quali spicca la guardia di Sassari Bendžius e l’ex Orlandina Kulboka. Ecco i cognomi: Kalnietis, Vasiliauskas, Velička, Juškevičius, Janavičius, Marčiulionis, Dimša, D.Giedraitis, Beliauskas, Valinskas, Kuzminskas, Mačiulis, Butkevičius, Sirvydis, E.Zukauskas, Gailius, Bendžius, Kulboka, Masiulis, Valančiūnas, Sabonis, Birutis, Blazevic, Kairys, Echodas.