Luka Dončić firma un nuovo record, mai nessuno come lui prima d’ora

Con la maglia della nazionale slovena Luka Dončić è riuscito a scrivere un nuovo record cestistico individuale. Nella vittoria contro il Belgio (88-72) Luka ha messo a referto 35 punti, entrando nella storia per aver realizzato oltre 30 punti in tre gare consecutive dell’EuroBasket. Risulta persino banale riportare il fatto che l’asso sloveno è stato l’Mvp della sfida che ha portato la Slovenia ai quarti di finale.

Questo dato statistico non è sfuggito agli appassionati dei numeri negli USA, a riprova del fatto che il torneo europeo, grazie al talento sloveno e alle altre star che in questa edizione lo stanno elevando ad altissimi livelli, è seguito con grande attenzione anche in America. Così per esempio il sito del Dallas Morning News ha titolato (nella versione originale inglese): “la Slovenia batte il Belgio grazie ai 35 punti storici di Luka Doncic”.

Di talenti della palla a spicchi l’Europa negli anni ne ha sfornati tanti. Eppure, mai nessuno come Luka Dončić è riuscito, forse, fino ad ora ad attirare tanta attenzione mediatica a livello globale per il basket europeo…