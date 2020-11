Rep. Ceca – Italia, le 12 convocate dal CT Lino Lardo

Oggi alle 18.45 su Sky Sport ci sarà la diretta dalla “bolla” di Riga per la seconda ed ultima gara in programma per l’Italia femminile. Partita di cartello con la Repubblica Ceca: si riparte dal -10 di Cagliari, quindi le azzurre diventano prime del girone solamente con una vittoria maggiore alle 10 lunghezze.

Queste le 12 convocate dal CT Lino Lardo, con Samantha Ostarello che resta esclusa e le farà compagnia Valeria De Pretto, unica non entrata contro la Romania. Al suo posto Laura Spreafico.

#3 Nicole Romeo (Ragusa)

#4 Martina Bestagno (Venezia)

#5 Debora Carangelo (Venezia)

#8 Laura Spreafico (Lucca)

#9 Cecilia Zandalasini (Fenerbahçe)

#11 Francesca Pan (Venezia)

#14 Martina Crippa (Schio)

#16 Sara Madera (Broni)

#22 Olbis Futo André (Schio)

#23 Sabrina Cinili (Schio)

#30 Beatrice Attura (Venezia)

#41 Elisa Penna (Venezia)