Tracollo azzurro in Francia: L’Italia esce sconfitta di 32 punti

Pesante debacle nella seconda amichevole consecutiva dell’Italia contro la Francia. Se gli azzurri avevano ceduto solo all’ultimo secondo a Bologna dopo un supplementare, questa volta a Montpellier è un vero e proprio monologo della Francia. In doppia cifra Nicolò Melli e Danilo Gallinari, ma l’Italia subisce ben 100 punti di fronte a 68 soli punti segnati. Top scorer Okobo, con 18 punti, per il neo acquisto del Monaco.

La Francia batte l’Italia 100-68 a Montpellier bissando il successo di Bologna di quattro giorni fa. Serata storta ma a questo punto della preparazione il vero obiettivo è giocare insieme quanto più possibile per crescere e arrivare pronti alle gare di fine agosto e inizio settembre, quando la posta in palio sarà altissima. Un test probante, quello della Sud de France Arena (sold-out) che di sicuro ha fornito indicazioni utili allo staff tecnico a 8 giorni dal match contro l’Ucraina valevole per la qualificazione al Mondiale 2023 (24 agosto sul neutro di Riga in Lettonia).

Top scorer Nicolò Melli (13 punti), Capitano di giornata visto il forfeit di Datome, a riposo precauzionale per un leggero affaticamento. In doppia cifra anche Danilo Gallinari (11).

Il primo quarto è complicato per l’Italia, che soffre la consueta fisicità degli avversari. La Francia scappa, complice anche lo 0/5 al tiro dalla lunga distanza degli Azzurri, e arriva fino al +11 (23-12) anche se i ragazzi di coach Pozzecco sono bravi a non disunirsi e chiudendo la frazione 25-14.

La scintilla arriva dopo 3 minuti del secondo quarto e porta il nome di Tommaso Baldasso: la sua energia rinvigorisce la squadra e le sue triple propiziano lo strappo che accorcia le distanze fino al 41-37. Sforzi vani però, perché negli ultimi due giri di lancette i francesi producono un 10-0 fin troppo severo per l’Italia, che arriva all’intervallo di nuovo a -11 (51-40 con tripla conclusiva di Pajola).

Nel secondo tempo la Francia chiude definitivamente il match pigiando sull’acceleratore già nella terza frazione. Sul fronte opposto Pozzecco ruota tutte le pedine a sua disposizione concedendo spazio a chi non ne ha avuto molto finora e facendo respirare invece chi ha avuto maggiore minutaggio. Gara in archivio col punteggio finale di 100-68.

Nella giornata di domani gli Azzurri si trasferiranno ad Amburgo, dove andrà in scena il torneo amichevole Supercup. Alle 18.00 di venerdì 19 agosto la prima semifinale tra Italia e Serbia. A seguire Germania-Repubblica Ceca. Sabato 20 agosto la finale 3°/4° posto (ore 16.00) e la finale 1°/2° posto (ore 18.30).

Mercoledì 24 agosto a Riga in Lettonia la sfida all’Ucraina e sabato 27 agosto il match casalingo a Brescia contro la Georgia. Entrambe le gare sono valide per la qualificazione al Mondiale 2023.

Esordio all’EuroBasket 2022 il 2 settembre alle 21.00 contro l’Estonia al Forum di Milano.

Il tabellino

Francia-Italia 100-68 (25-14, 23-23, 25-15, 24-13)

Francia: Okobo 18 (2/2, 4/5), M’Baye (0/3, 0/1), Luwawu-Cabarrot* 10 (1/2, 1/1), Heurtel* 13 (1/2, 3/4), Yabusele* 7 (2/4, 1/3), Fournier* 13 (0/2, 4/6), Maledon 8 (1/2, 1/2), Jaiteh 8 (3/3), Poirier 9 (3/5), Tarpey 1 (0/1, 0/1), Gobert* 10 (4/4), Cordinier 3 (0/1), Howard (0/1, 0/1). All: Collet

Italia: Della Valle 2 (0/1, 0/1), Spissu (0/1, 0/4), Mannion 1 (1/3, 1/3), Biligha 8 (3/3), Tonut* 4 (1/3, 0/3), Gallinari* 11 (2/3, 1/3), Melli* 13 (6/9, 0/1), Fontecchio* 4 (1/1, 0/1), Tessitori 2 (1/2), Ricci (0/2), Baldasso 8 (2/3 da tre), Polonara 9 (3/3, 1/4), Pajola* 4 (0/1, 1/2). All: Pozzecco

Tiri da due Fra 17/32, Ita 18/32; Tiri da tre Fra 14/24, Ita 6/25; Tiri liberi Fra 24/32, Ita14/23. Rimbalzi Fra 37 (6 Gobert), Ita 25 (7 Melli). Assist Fra 24 (6 Heurtel), Ita 16 (4 Baldasso).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: David Chambon (Francia), Abdel Hamzaoui (Francia), Jean Charles Colin (Francia)

Spettatori: 8.000

Uff. Stampa FIP