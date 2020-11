UFFICIALE – Sekulić alla guida della nazionale slovena

Come ha riportato la Federazione cestistica slovena, Aleksander Sekulić guiderà la nazionale di pallacanestro slovena nel proseguo delle qualificazioni ad EuroBasket 2022. Il quarantaduenne allenatore si è formato all’Accademia sportiva di Belgrado, laureandosi successivamente alla Facoltà di sport di Belgrado.

Sekulić ha iniziato la sua carriera da allenatore allo Slovan, dove inizialmente ha allenato le squadre del settore giovanile. A livello cestistico ha lavorato prevalentemente in Slovenia con le squadre del Triglav, del Krka (con cui ha vinto il titolo nel 2012) e del Koper Primorska. Nel 2017, la carriera lo ha portato per la prima volta all’estero, precisamente in Repubblica Ceca, dove tuttora ricopre il ruolo di assistant coach del Nymburk.

Sekulič ha in passato allenato anche la nazionale slovena Under-20 ed è diventato poi assistente di Božidar Maljković, Igor Kokoškov ed infine di Trifunović nella prima squadra della nazionale maschile slovena.