UFFICIALE – La Nazionale torna in chiaro! Europei femminile e Mondiali maschili anche sulla Rai

La Rai, grazie ad un accordo con Eleven Sports, recentemente acquisita da DAZN, si è aggiudicata i diritti di trasmissione, in esclusiva free-to-air per l’Italia, dei Mondiali di basket maschili, in programma dal 25 agosto al 15 settembre nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia, e degli Europei femminili, in programma dal 15 al 25 giugno in Israele – prima fase – e Slovenia. I diritti di trasmissione riguardano tutte le partite delle due rappresentative azzurre, a partire da Italia-Repubblica Ceca, che giovedì 15 giugno alle 14.00, ora italiana, segnerà il debutto delle Azzurre, inserite nel girone B che comprende anche Israele e Belgio.



Una partnership stretta con l’obiettivo di rendere il grande basket maschile e femminile sempre più accessibile, ampliando le piattaforme attraverso le quali sarà possibile seguirlo, oltre a quelle OTT. Le tre gare della prima fase della rappresentativa azzurra saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD, con il commento di Maurizio Fanelli e Alice Pedrazzi. La Federazione Italiana Pallacanestro, in una nota, ha ringraziato Rai, DAZN e Eleven Sports per l’importante accordo raggiunto.

