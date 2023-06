Women’s Eurobasket 2023 – Le gare della Nazionale anche su Eleven Sports

Dal 15 giugno al via l’edizione che si svolgerà in Israele e Slovenia: tra le protagoniste attese anche l’Italia di coach Lino Lardo

Dal 15 al 25 giugno tutto l’Europeo di basket femminile sarà visibile su Eleven Sports in diretta e on demand: 16 nazionali al via, divise in quattro gironi. Le prime di ogni raggruppamento accederanno direttamente alla fase successiva, le seconde e le terze invece si sfideranno in gara secca per completare il quadro dei quarti di finale.

Ai nastri di partenza anche l’Italia di coach Lino Lardo, che vuole migliorare quanto fatto due anni fa nell’ultima edizione dell’Europeo (quando si fermò agli spareggi per i quarti di finale) e ottenenere il pass per il Torneo Pre-Olimpico. A tal proposito, su elevensports.com e sul canale YouTube di Eleven è disponibile l’intervista esclusiva proprio a coach Lardo, che ha parlato della fase di avvicinamento all’Europeo, delle ambizioni del gruppo e non solo.

Le azzurre sono inserite nel gruppo B insieme al temibile Belgio, alla Repubblica Ceca e a Israele (Nazione ospitante insieme alla Slovenia). Il debutto contro la Repubblica Ceca è fissato per giovedì 15 aprile (ore 14 italiane): per Cecilia Zandalini e compagne sarà l’occasione utile per iniziare col piede giusto la rassegna continentale che l’Italia ha vinto una sola volta nella sua storia, nel lontano 1938, mentre l’ultima medaglia risale all’edizione del 1995 disputatasi in Repubblica Ceca.

WOMEN’S EUROBASKET 2023: IL PROGRAMMA DELLA FASE A GIRONI SU ELEVEN SPORTS

Eleven trasmetterà tutte le partite della fase a gironi, 6 delle quali con commento in italiano:

giovedì 15 giugno

ore 14:00 – Italia vs Repubblica Ceca: telecronaca di Matteo Gandini e Paolo Lepore

ore 20:45 – Germania vs Francia: telecronaca di Mirko Fusi

venerdì 16 giugno

ore 14:30 – Israele vs Italia: telecronaca di Matteo Gandini e Michele Carrea

ore 19:45 – Spagna vs Montenegro: telecronaca di Lorenzo Poliselli

domenica 18 giugno

ore 14:15 – Belgio vs Italia: telecronaca di Mirko Fusi e Paolo Lepore

ore 18:00 – Slovenia vs Francia: telecronaca di Matteo Occhiuto