[EXCLUSIVA] Sergio Scariolo: “Marc Gasol y Ricky Rubio son increíbles. ¡Estaré en el banquillo de España en Tokio 2020!

Entrevista exclusiva con Sergio Scariolo, entrenador de España y en lo staff de Toronto Raptors en NBA.

3 meses después, Campeón del Mundo. ¿Es este el título más importante de Sergio Scariolo?

“Es difícil hacer comparaciones entre títulos. Desde un punto de vista emocional, una victoria importante obviamente siempre tiene una participación increíble. Por exemplo, las medallas o lo que no han sido coronadas con un triunfo definitivo, te han enriquecido más, te han gratificado mucho porque cuestan más. El Mundial en China con España fue una victoria fantástica, porque fue inesperado y el equipo creció técnicamente y tácticamente de una manera que superó nuestras expectativas. Mentalmente, siempre desde el principio hasta el final, los jugadores han demostrado una compacidad mental, una cohesión y un altruismo extraordinario.”

En una entrevista antés de la Copa del Mundo, dijiste que es normal empezar sin ser al 100%, para después llegar al momento decisivo al 100%. ¿Fue el caso de España? El equipo ha demostrado una capacidad de controlarse impresionante también físicamente que mentalmente. ¿Honestamente creía que podía ganar esta Copa del Mundo? ¿O tenía un objetivo mínimo en su cabeza?

“Tuvimos muchos sacrificios y, sinceramente, también teníamos dudas sobre cómo interpretar esta competición sin líderes históricos y jugadores muy importantes para este equipo como Sergio Rodríguez, Nikola Mirotic, Alex Abrines y Serge Ibaka, que no pudieron responder a la llamada de España. El objetivo mínimo, a un Mundial, es superar la primera fase. Luego, una vez que te das cuenta de la calidad de tu rival, puedes entender dónde llegar, también porque estos son sentimientos que tienes en el campo. El sueño era clasificar para los Juegos Olímpicos sin tener que pasar por el torneo Preolímpico de Junio. Nos dimos cuenta de que todavía era muy difícil clasificarse entre los dos mejores equipos europeos..”

El triple de Gallinari, Italia +4 puntos a 4 minutos del final. En ese momento, ¿tenía miedo de no poder pasar la eliminatoria?

“El triple de Gallinari fue ciertamente un momento importante, porque el timeout que solicité me dio un gran impulso de confianza. Las caras de los jugadores en el banquillo en ese momento, me estimularon a cambiar la defensa, a tomar riesgos, también porque Italia es un equipo muy perimetral con muchos tiradores de 3 puntos y nunca habíamos usado la zona 3-2 en la Copa del Mundo. Los jugadores me dieron un estímulo muy importante y me dieron la confianza para correr un gran riesgo. Los jugadores hicieron el resto, tuvieron la determinación para ganar el primer partido real de la Copa. Este fue el primer partido en el que tuvimos que demostrar todas nuestras cualidades, después de una primera fase en la que no tuvimos que exprimirnos al máximo con todos los jugadores empleados con minutos calibrados”.

El uso de Pick and Roll entre playmaker – pivot fue fundamental en esta Copa del Mundo. ¿Crees que este juego basico , ha sido fundamental y la verdadera clave de la Copa del Mundo? España “explicó” baloncesto con Rubio / Llull y Marc Gasol en el Pick and Roll.

“De todos los equipos, probablemente lo usamos menos de otros. Digamos que ciertamente ha habido buenas interpretaciones. Con un Pivot como Marc Gasol, podemos permitirse muchas opciones. Ciertamente prefiere hacer Pick & Pop y expandirse, pero también puede profundizar en el área … Ricky Rubio y Sergio Llull tienen una gran habilidad para crear. El material “humano”, si podemos definirlo de esta manera, es muy muy alto. También Willy Hernangómez nos dio diferentes interpretaciones del Pick & Roll, llegando fuerte al hierro como Marc Gasol no puede hacer. Fuimos buenos en juegos organizados y gracias sobre todo a los cortes en lado débil. Aquí, Marc Gasol fue realmente fundamental, sacando al oponente largo fuera del área y pudiendo meter el balón donde quisiera.”

¿Fue el partido con Serbia la verdadera clave de este Mundial? ¿Tanto para España (en positivo) como para Serbia (en negativo)? ¿Cómo lograste poner en tilt un equipo que hasta ese momento fue perfecto?

“Fue el partido en el que nos dimos cuenta de ser más ambiciosos. Obviamente jugamos para ganar, pero nadie, incluidos nosotros, imaginamos que podíamos ganar tan claramente. Defendimos bien, aprovechando al máximo el tiempo en que pudimos extender el margen y resistimos muy bien al regreso de Serbia. Definitivamente una buena victoria del equipo, tanto para el lado defensivo como para el ofensivo.”

Marc Gasol. Describa qué es este jugador para Sergio Scariolo y que representa para su equipo nacional.

“Marc es un jolly. En ataque, puede jugar dentro y fuera del área para terminar con sus tiros o con una asistencia para sus compañeros. Es un jugador muy bueno para dirigir y enviar el partido donde lo quiere enviar … gracias a su maravillosa habilidad para escuchar y interpretar el plan de juego planeado con el entrenador y al mismo tiempo comprender los cambios que tienen hacer durante el juego. Entonces a la defensa, es fantástico. Tiene una tremenda capacidad de concentración, una habilidad para hablar, comunicarse con sus compañeros y sin ser un súper atleta. Un jugador completo y con una altissima calidad.

Sergio Llull y Rudy Fernández. ¿ Qué tan importantes son dentro y fuera del campo?

“Llull y Rudy han estado conmigo durante muchos años. Nos conocemos muy bien y ellos saben que el rol de ellos han cambiado con los años. Llull estaba en el quinteto inicial, entró desde el banquillo y siempre se adaptó muy bien. Rudy se ha convertido en un jugador de muy alto nivel al tiro de 3 puntos y la defensa, defendiendo y tirando desde la distancia como pocos jugadores. Y también, en el verano tuvo un momento personal muy difícil con problemas familiares importantes, pero siempre se mantuvo muy concentrado.”

¿Es Ricky Rubio el mejor base entrenado por Sergio Scariolo?

“Tenía una gran galería de bases importantes, en los que es difícil dar prioridad. Ricky Rubio es sin duda uno de los primeros. Un jugador instintivo y inteligente que ha encontrado un cierto equilibrio entre anotar puntos y hacer que el equipo juegue. Defensivamente, es extremadamente intuitivo y capaz de hacer lo que se le pida, con un liderazgo positivo y constante de ritmo y voz. Durante muchos años ha sido capaz de hacer que los equipos jueguen y todavía es relativamente joven. Sin duda es un top, top.”

Uno de sus viejos jugadores hizo un viaje en el tiempo, volviéndose decisivo a los 39. Luis Scola. ¿Qué relación tienen Sergio Scariolo y Luis Scola?

“Recuerdo que recluté y seleccioné a Luis en Vitoria a la edad de 19 años. Estuvo con nosotros un mes en la pretemporada y después se marcho a jugar en préstamo a Gijón. En ese momento, un argentino de 19 años podía jugar en ACB y arrastrar a un equipo a la permanecía en ACB. Hoy, parece muy difícil ver tal cosa, a menos que tu nombre sea Doncic. “Desafortunadamente” tuve a Luis Scola mucho más como oponente, pero lo conocí en los juegos olímpicos y es una persona de calidad. Amante del baloncesto al más alto nivel, un jugador capaz de ser decisivo haciendo puntos, pero no solo, también gracias a su liderazgo y su vocalidad que le permiten realizar jugadas decisivas en momentos importantes. También tuvo una tremenda evolución física, no tan fácilmente predecible con sus 39 años. La evolución mental que tuvo fue increíble. Es uno de esos jugadores de los que estoy absolutamente orgulloso de haber elegido, reclutado y traído a Europa. Pero, sobre todo, es un orgullo haberlo conocido, aunque casi siempre como adversario.”

Millones y millones de españoles a la televisión, una increíble multitud de personanas en Madrid. El baloncesto está muy bien en España. ¿Cómo podríamos volver a levantar este deporte en Italia?

“Las comparaciones no son generosas. El baloncesto en Italia se encuentra en un momento de consolidación, quizás no al más alto nivel, más allá de las excepciones contadas. Creo que hay cosas positivas, la explosión de la Virtus Bologna a altos niveles, la voluntad de crecer y las ambición de Olimpia Milán. No siempre vería el vaso medio vacío… pero ciertamente en términos de Arenas donde jugar y capacidad de gestión hay profundidades que llenar.”

Sergio Scariolo en el banquillo de Italia. Sueño imposible?

“No me gusta hablar de otros banquillos … por el momento no me parece fácil y inmediato. ¡Lo que sí puedo decirte es que definitivamente estaré en Tokio 2020 con España!”

