Consiglio Federale FIP: candidatura dell’Italia per la FIBA World Cup 2031?

Si è tenuto oggi il Consiglio federale della FIP presieduto dal Dott. Giovanni Petrucci. Al Consiglio sono intervenuti il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e il nuovo capo delegazione della Nazionale Senior maschile Gigi Datome.



Tra i principali argomenti trattati:

Candidatura FIBA World Cup 2031

Il Consiglio federale ha valutato positivamente il proponimento di considerare, d’intesa con il Governo e le Istituzioni sportive, la fattibilità di poter presentare presso FIBA la candidatura ufficiale per la FIBA World Cup 2031.

Un nuovo passo per l’Italia dopo l’assegnazione, da parte di FIBA, di uno dei quattro gironi del Women’s EuroBasket 2025, il Campionato Europeo femminile.

Gigi Datome

L’ex Capitano Azzurro Gigi Datome sarà il Capo Delegazione della Nazionale Senior maschile a partire dalla prima finestra di qualificazione all’EuroBasket 2025 nel febbraio 2024. Per la Nazionale curerà anche le attività internazionali. Il nuovo ruolo di Datome è stato ufficializzato in Consiglio federale.

Nazionale Senior femminile a Genova a novembre 2024

Il Consiglio federale ha stabilito che sarà Genova la sede della gara della Nazionale Senior femminile Italia-Repubblica Ceca il 7 novembre 2024. Si tratta del terzo impegno di qualificazione al Women’s EuroBasket 2025, competizione a cui l’Italia è già ammessa come Paese ospitante: uno dei quattro gironi dell’Europeo si giocherà infatti al PalaDozza di Bologna nel giugno 2025.

Nazionali Giovanili 2024

Di seguito gli allenatori delle Nazionali Giovanili maschili e femminili per la stagione 2024:

Nazionale Under 20 maschile: Paolo Galbiati

Nazionale Under 20 femminile: Giuseppe Piazza

Nazionale Under 18 maschile: Marco Sodini

Nazionale Under 18 femminile: Luca Andreoli

Nazionale Under 17 maschile: Giuseppe Mangone

Nazionale Under 17 femminile: Giovanni Lucchesi

Nazionale Under 16 maschile: Alberto Buffo

Nazionale Under 16 femminile: Giovanni Lucchesi

Nazionale Under 15 maschile: Alessandro Nocera

Nazionale Under 15 femminile: Tommaso Moscovini

Dipartimento di formazione e Centro Studi federale

La FIP ha avviato una collaborazione con la Scuola dello Sport per la creazione di un Dipartimento di formazione e un Centro Studi federale.

Campo da basket nel carcere di Secondigliano

La Federazione Italiana Pallacanestro ricostruirà il campo da basket all’interno dell’Istituto penitenziario di Secondigliano (Napoli). L’operazione è stata resa possibile anche grazie all’amministrazione del carcere e al lavoro dell’Associazione non profit “Seconda Chance”.

Il campo verrà ricostruito e reso fruibile ai detenuti entro i primi mesi del 2024 e rappresenterà il primo di una serie di interventi che la FIP promuoverà all’interno di diverse case circondariali italiane. A questo proposito, il presidente Petrucci ha relazionato il Consiglio circa il buon esito dell’incontro avuto con il capo del Dipartimento Amministrativo Penitenziario Giovanni Russo.

Uff stampa FIP