DAZN affida a Trinchieri il commento tecnico dei Mondiali di pallacanestro

Lascia momentaneamente la panchina e la lavagnetta del coach per andare davanti a un microfono. Almeno per il momento, il milanese Andrea Tinchieri, dopo aver allenato club di altissimo livello (Bayern, Partizan, Kazan, Bamberg, Cantù) nonché la nazionale maschile ellenica, si appresta a vivere il basket da commentatore col microfono in mano. Lo farà per il programma italiano della piattaforma DAZN, multinazionale attiva in decine di Paesi nel mondo nella trasmissione di eventi sportivi in diretta ed in differita e nell’intrattenimento sportivo.

Trinchieri si prepara dunque a seguire per la suddetta piattaforma il Mondiale FIBA 2023, il campionato maschile di pallacanestro, che si terrà nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone.

L’ex coach del Bayern Monaco affiancherà Matteo Gandini, Giovanni Poggi e Sandro Pugliese nel commento delle singole partite della nostra nazionale, ma anche in un novero giornaliero di altri match delle squadre che partecipano al torneo mondiale, come anche la fase clou dei Mondiali 2023.