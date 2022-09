FIBA Women’s Basketball World Cup 2022. I risultati della 1a giornata

A Sidney prima giornata del Mondiale Femminile giunto alla sua 19a edizione con la squadra campione che si guadagnerà anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

GROUP A

Vittoria storica per Porto Rico che centra il suo primo successo in un Mondiale. A farne le spese la Bosnia con in grande evidenza Arella Guirantes che realizza la miglior prestazione della giornata inaugurale. La guardia portoricana che gioca in Ungheria (nel DVTK Hun-Therm) ha chiuso con 26 punti, 9 rimbalzi, 8 assist, 3 recuperi e 36 di valutazione. Vince il team USA che viene subito trascinata da Breanna Stewart (22 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi, 3 stoppate. Con l’MVP del torneo 2018 in evidenza anche Alyssa Thomas (14 punti, 9 assist e 7 rimbalzi) nel successo statunitense contro il Belgio. 23a vittoria consecutiva per USA in un Mondiale. Nel terzo incontro del Girone non c’è partita tra Corea e Cina con larghissima vittoria cinese con doppia doppia di Xu Han (13 punti e 15 rimbalzi).

Bosnia-Porto Rico 58-82

USA-Belgio 87-72

Corea-Cina 44-107

seconda giornata (23.09)

Porto Rico-USA

Belgio-Corea

Belgio-Bosnia

GROUP B

La partita più attesa della prima giornata era quella tra le padrone di casa dell’Australia e la Francia. Gabby Williams disputa una partita memorabile con 23 punti e le transalpine partono con il piede giusto battendo per la prima volta in un Mondiale l’Australia e rovinando l’atteso ritorno in campo di Lauren Jackson che diventa la 3a giocatrice nella storia della Coppa del Mondo femminile a raggiungere i 600 punti segnati. Debutto vincente per il Giappone che supera il Mali con una pioggia di triple (16) e una prova corale di squadra. 17 punti per l’esordiente Aika Hirashita. Combattuta sfida tra Canada e Serbia e importante vittoria delle canadesi che hanno 13 punti e 7 rimbalzi da Kayla Alexander. Nella Serbia 17 punti, 8 rimbalzi e 5 recuperi per Tina Krajisnik.

Canada-Serbia 67-60

Giappone-Mali 89-56

Australia-Francia 57-70

seconda giornata (23.09)

Serbia-Giappone

Francia-Canada

Mali-Australia