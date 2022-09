FIBA Women’s Basketball World Cup 2022, i risultati della 2ª giornata

Seconda giornata, prime certezze e qualche novità nel Mondiale femminile di Sidney. Nel Gruppo A, USA e Cina bissano il successo dell’esordio, prima vittoria per il Belgio che raggiunge il Porto Rico asfaltato dagli Stati Uniti. Ancora a secco Bosnia e Corea.

Nel Girone B la Serbia vince il big game contro il lanciatissimo Giappone, il Canada ferma la Francia ed è l’unica a punteggio pieno. Primo squillo per l’Australia che ha vita facile contro il Mali. Domani terzo turno con Australia-Serbia e Canada-Giappone.

GROUP A 2a giornata

Team USA nettamente superiore al Porto Rico con il netto 106-42 che apre la 2a giornata di gare al Sidney Olimpic Park Center. Statunitensi dilaganti già all’intervallo (20-54) in una partita mai esistita. Coach Chery Reeve ruota a piacimento tutte le giocatrici con Shakira Austin che chiude con 19 punti e 10 rimbalzi. 16 punti per Kahleah Cooper, 11 punti in 15′ per Breanna Stewart. Nel Porto Rico solo Mya Hollingshed riesce ad arrivare in doppia cifra (10). Prima vittoria per il Belgio che si riscatta dello stop all’esordio con gli USA battendo agevolmente la Corea. Anche questa gara è già segnata a metà del proprio percorso (50-30) con il Belgio in totale controllo nella ripresa. Abdelkader (17), Valoo (14 con 4/7 da tre) e Alemand (13) le migliori realizzatrici delle europee.10 punti per Antonia Delaere della Reyer Venezia, 9 e 10 rimbalzi per Emma Meesseman. Leeseul Kang (11) la top scorer tra le coreane. In testa al Girone con USA c’è la Cina che batte con disinvoltura la Bosnia. Primo quarto livellato (26-21) con la Cina che mette il turbo nel secondo quarto chiudendo avanti 50-31 il primo tempo. Parziale di 32-15 nel 3°periodo con la Bosnia che segna solo 5 punti negli ultimi 10′. 17 punti con 7/11 dal campo per Meng Li, 18 punti e 7 rimbalzi per Xu Han. Nella Bosnia 17 punti e 9 rimbalzi per Jonquel Jones.

Risultati 2a giornata

Porto Rico-USA 42-106

Belgio-Corea 84-61

Cina-Bosnia 98-51

Classifica

USA 4 (2-0)

Cina 4 (2-0)

Belgio 3 (1-1)

Porto Rico 3 (1-1)

Bosnia 2 (0-2)

Corea 2 (0-2)

GROUP B 2a giornata

Il Gruppo B si conferma decisamente il più combattuto. La Serbia supera il Giappone tenendo costantemente la partita in mano e approcciata nel modo migliore. Il 24-9 con cui si chiudono i primi 10′ di gioco segna infatti la partita. Le nipponiche riducono prima dell’intervallo (38-34) ma sprecano troppe energie e nella ripresa non hanno più l’energia per andare avanti. Jovana Nogic (13 punti e 9 rimbalzi), Yvonne Anderson (12 punti) e Kristina Topuzovic (12 punti, 7 rimbalzi) guidano le serbe al successo. Dopo la pioggia di triple contro il Mali, il Giappone paga un 5/33 da tre. Maki Takada (15) e Saori Miyazaki (11) le migliori per le giapponesi. Dominio a rimbalzo per il Canada che rimane a punteggio pieno dopo la sfida contro la Francia. 56-38 per le canadesi nella speciale voce statistica con la Francia che segna appena 17 punti nel primo tempo. 17 punti di Nirra Fields, 11 di Shay Colley 11, 9 punti e 14 rimbalzi (6 in attacco) per Kayla Alexander. Tra le francesi 4 punti di Iliana Rupert della Virtus Bologna. La giornata si chiude al Superdome di Sidney con la comoda affermazione dell’Australia contro il Mali. Nel +60 delle padrone di casa ci sono 7 giocatrici in doppia cifra.

Risultati 2a giornata

Serbia-Giappone 69-64

Francia-Canada 45-59

Malì-Australia 58-118

Classifica

Canada 4 (2-0)

Francia 3 (1-1)

Australia 3 (1-1)

Serbia 3 (1-1)

Mali 2 (0-2)