FIBA Women’s Basketball World Cup – Anche il Porto Rico ai quarti di finale

Il Mondiale femminile arriva alla fine dei Gironi di qualificazione. Ultima giornata prima della fase a eliminazione diretta con un solo verdetto ancora da emetere dopo gli accessi ai quarti di USA, Cina, Belgio nel Gruppo A e Canada, Serbia, Francia e Australia nel B. A completare l’elite eight mondiale arriva all’ultima curva la qualificazione del Porto Rico che vince l’ultima partita contro la Corea (92-73) e ottiene lo storico primo accesso ai quarti. Protagonista della vittoria Mya Hollingshed che chiude la sua partita segnando 29 punti e farcendola con 12 rimbalzi e un ottima percentuale al tiro (11/16 dal campo) per un 39 di valutazione. Nelle altre sfide dell’ultima giornata si registrano le vittorie, ininfluenti ai fini della qualificazione ai quarti, della Cina sul Belgio (81-55) del Canada contro il Mali (88-65) e dell’Australia sul Giappone (71-54) con le nipponiche eliminate dopo l’argento olimpico. Stravince ancora il Team USA che dopo il travolgente successo contro la Corea si ripete contro la Bosnia (121-59) con 7 giocatrici in doppia cifra e Kelsey Plum a 20 punti (8/11 dal campo). Equilibrio e vittoria della Serbia contro la Francia (68-62) disegna la classifica dell’incerto Gruppo B con l’Australia che arriva al 1°posto davanti al Canada. Serbe al terzo posto, quarte le transalpine. Nel Girone A, USA prima e unica imbattuta nella fase a gironi, secondo posto per la Cina davanti a Belgio e Porto Rico.

Domani giorno di riposo e dedicato al sorteggio dei quarti di finale. Giovedi 29 si torna in campo. Venerdi semifinali e sabato le gare per il podio