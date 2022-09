FIBA Women’s Basketball World Cup – Canada imbattuto e già qualificato ai quarti

Quarta giornata al Mondiale femminile di Sidney, in campo il Girone B con il Canada che conserva la propria imbattibilità e certifica già la qualificazione al turno successivo così come il Team USA aveva fatto ieri nel Girone A. Vittoria canadese anche contro il Giappone (56-70) con le ragazze di coach Victor Lapena che tengono sempre il vantaggio con il +8 del 10′, il +16 dell’intevallo (25-41) e proseguendo sul 39-61 del terzo quarto fino al 56-70 finale. Bridget Carleton è la miglior realizzatrice delle canadesi con 19 punti seguita dai 13 e 7 rimbalzi di Shay Colley e i 10 di Laeticia Amhere. Nel Giappone, che sembra sgonfiarsi dopo l’ottimo inizio di Mondiale, Maki Takada unica in doppia cifra (11).

Al secondo posto del Girone rimangono a braccetto Francia e Australia che hanno battuto rispettivamente il Mali (74-59) e Serbia (69-54). Il Mali parte benissimo (21-17 al 10′) ma poi subisce l’impatto sulla partita delle francesi che a metà gara sono sopra 42-32 e gestiscono il vantaggio sempre in doppia cifra nella ripresa. Gabby Williams ancora bene per la Francia (14 punti e 7 rimbalzi), doppia-doppia per la mailiana del Gran Canaria, Sika Kone (18 punti e 18 rimbalzi).

Il big match di giornata vede l’Australia primeggiare sulla Serbia in una partita decisa dalla buona partenza delle padrone di casa (18-10) che hanno poi resistito ai tentativi di rimonta delle serbe. 16 punti (5/10 al tiro) per Bec Allen, 10 punti per la sua compagna di squadra nelle New York Liberty, Samantha Withcomb, e per Marianna Tolo. La migliore per la Serbia è Yvonne Anderson (16 punti e 7 rimbalzi).

GROUP B- Day 3

Mali-Francia 59-74

Australia-Serbia 69-54

Giappone-Canada 56-70

CLASSIFICA

Canada 6 (3-0)

Francia 5 (2-1)

Australia 5 (2-1)

Serbia 4 (1-2)

Giappone 4 (1-2)

Mali 3 (0-3)

Day 4 (lunedi 26.09.22)

Serbia-Mali

Francia-Giappone

Canada-Australia