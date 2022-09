FIBA Women’s Basketball World Cup: vincono USA e Belgio, la coreana Kang nella storia

La terza giornata del Mondiale femminile di Sidney ha visto scendere in campo soltanto le squadre del Gruppo A con la sfida tra le uniche due imbattute dopo i primi 80′. Team USA di coach Chery Reeve vince contro la Cina grazie ai 20 punti e 8 rimbalzi di A’Ja Wilson. Dopo un primi quarto in equilibrio (18-13) nei secondi 10′ le statunitensi sembrano prendere il largo piazzando una parziale di 26-12 per il 44-25 dell’intervallo. La Cina rientra in campo con il piglio giusto e rosicchia fino al -9 del 30′ (56-47). Nell’ultimo periodo Team USA riprende il controllo delle operazioni e conduce in porto la vittoria fino al 77-63 finale. 12 punti per Chelsea Gray, tanti quanti Alysa Thomas. Per la Cina 21 punti di Meng Li, 17 punti e 6 rimbalzi di Siyu Wang.

Nel secondo incontro di giornata viene scritta una pagina di storia del Mondiale femminile. Leeseul Kang realizza 37 punti nella squillante vittoria della sua Corea contro la Bosnia. La guardia classe 1994 aggiunge alla sua prestazione 8 rimbalzi tirando 6/7 da due, 7/14 da tre e 4/4 ai liberi per un 44 di valutazione che supera il 41 dell’australiana Liz Cambage e diventa il massimo fatto registrare in una gara del Mondiale. La prestazione di Kang arriva in una partita sempre avuta in mano dalle coreane che allungano nella ripresa dopo il 45-37 del 20′. Primo successo per la Corea che lascia la Bosnia al palo nel girone B nonostante i 21 punti di Jonquel Jones.

A chiudere il day-3 del mondiale australiano il successo del Belgio su Porto Rico che permette alle Belgian Cats di raggiungere la Cina al 2°posto nel Girone. E’ stata una partita delle più equilibrate viste finora a Sidney con le due squadre sempre a lottare gomito e gomito con i quattro quarti chiusi sempre con distacchi minimi. Alla fine vittoria per le ragazze di coach Demory (68-65) con 24 punti e 13 rimbalzi per Kyara Linskens, 13 per la giocatrice in forza alla Reyer Venezia, Antonia Delaere. Nel Porto Rico ancora super Arella Guirantes: 27 punti, 11/17 dal campo e 10 rimbalzi per la guardia che milita nel campionato ungherese con il DVTK Hun-Therm.



GROUP A – Day 3

USA-Cina 77-63

Bosnia-Corea 66-99

Porto Rico-Belgio 65-68

CLASSIFICA

USA 6 (3-0)

Cina 5 (2-1)

Belgio 5 (2-1)

Porto Rico 4 (1-2)

Corea 4 (1-2)

Bosnia 3 (0-3)