FIBA World Cup 2023: esordio in discesa per l’Italia, per i bookie quote rasoterra contro l’Angola

ROMA – Cominciano i Mondiali 2023 di basket, e ad aprire la rassegna iridata sarà proprio l’Italia, subito in campo per sfidare l’Angola. Un esordio sulla carta agevole per gli Azzurri guidati da coach Pozzecco, tanto che il successo di Fontecchio e compagni non viene nemmeno quotato dai betting analyst di Newgioco e Better. Il successo della selezione africana, invece, vale tra 14,80 e 16 volte la posta.

Si prevede un punteggio elevato da parte dell’Italia, con l’Over 86,5 che si gioca a 1,56 contro il 2,24 dell’Under; per gli analisti è invece difficile che l’Angola segni almeno 70 punti: per questo motivo, l’Under 69,5 è a 1,67 contro il 2,06 dell’Over. Numeri che portano gli Azzurri a prevalere anche nel mercato degli Handicap: considerando un Handicap di 16,5, infatti, la vittoria dell’Italia vale comunque 1,43 contro il 2,37 dell’Angola.

AB/Agipro