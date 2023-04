FIBA World Cup 2023: i criteri del sorteggio dei Gironi. Azzurri in Fascia 3

La FIBA World Cup 2023 si avvicina. In attesa del sorteggio che avrà luogo sabato 29 aprile all’Araneta Coliseum di Manila nelle Filippine alle ore 19.30 locali (ore 13.30 in Italia, GMT+8) la FIBA ha comunicato i criteri che regoleranno la composizione dei gironi della 19esima edizione del Mondiale.

La cerimonia del sorteggio del 29 aprile sarà trasmessa su canale YouTube FIBA.

Guarda il video con i criteri del Sorteggio di FIBA World Cup 2023

https://youtube.com/watch?v=UrcqLKfEQKs%3Ffeature%3Doembed

Le 32 squadre sono state divise in otto fasce, secondo i valori espressi dal Ranking FIBA



Pot 1: Filippine, Spagna, Stati Uniti, Australia

Pot 2: Francia, Serbia, Slovenia, Lituania

Pot 3: Grecia, ITALIA, Germania, Brasile

Pot 4: Canada, Venezuela, Montenegro, Portorico

Pot 5: Iran, Rep. Dominicana, Finlandia, Nuova Zelanda

Pot 6: Cina, Lettonia, Messico, Georgia

Pot 7: Giordania, Giappone, Angola, Costa d’Avorio

Pot 8: Libano, Egitto, Sud Sudan, Capo Verde

L‘Italia è stata inserita nella Pot 3 e sfiderà nella prima fase tre squadre provenienti dalle Pot 1, Pot 5 e Pot 7. Gli Azzurri saranno inseriti in uno fra il Gruppo A (all’Araneta Coliseum di Manila – Filippine), il Gruppo C (al Mall of Asia Arena di Manila – Filippine), il Gruppo E (Okinawa Arena di Okinawa – Giappone), o il Gruppo G (all’Indonesia Arena di Jakarta – Indonesia).

I Gruppi B, D, F e H saranno invece formati dalle Nazionali provenienti dalle Pot 2, Pot 4, Pot 6 e Pot 8.

Bilanciamento geografico. In base al criterio di bilanciamento geografico, nello stesso Gruppo non possono essere inserite più di una squadra proveniente da Africa, America e Asia&Oceania e possono essere inserite un massimo di due squadre europee.

Pertanto, in base al criterio di bilanciamento geografico, l’Italbasket potrà pescare dalla Pot 1 una fra Filippine, Stati Uniti e Australia ma non la Spagna. Nella Pot 5 Iran, Rep. Dominicana, Finlandia, Nuova Zelanda. Nella Pot 7 Giordania, Giappone, Angola, Costa d’Avorio.

Gli altri criteri di sorteggio che riguardano le Pot 1, 3, 5 e 7:

– Le Filippine saranno inserite nel Gruppo A dell’Araneta Coliseum di Manila

– In qualità di squadra scelta dalle Filippine, gli Stati Uniti saranno inseriti nel Gruppo C del Mall of Asia Arena di Manila

– Il Giappone sarà inserito nel Gruppo E dell’Okinawa Arena di Okinawa

Per il criterio di bilanciamento geografico:

– Italia, Grecia e Germania (Pot 3) non possono essere sorteggiate con la Spagna (Pot 1)

– il Brasile (Pot 3), non può essere sorteggiato con gli Stati Uniti (Pot 1)

– la Repubblica Dominicana (Pot 5) non può essere sorteggiata con Stati Uniti (Pot 1) e Brasile (Pot 3)

– La Nuova Zelanda (Pot 5) non può essere sorteggiata con l’Australia (Pot 1)

– L’Iran (Pot 5) non può essere sorteggiata con le Filippine (Pot 1) e con il Giappone (Pot 7)

– La Giordania (Pot 7) non può essere sorteggiata con le Filippine (Pot 1) e con l’Iran (Pot 5)

Nella prima fase (25/30 agosto), le squadre verranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (gruppi A-H) con formula all’italiana. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (1 e 3 settembre), nella quale verranno composti 4 gruppi da 4 squadre ciascuno (gruppi I-L). Anche in questo caso, formula all’italiana. Le prime due squadre dei raggruppamenti accederanno alla fase a eliminazione diretta (Quarti 5/6 settembre, Semifinali 8 settembre, Finali 10 settembre). Le squadre non qualificate per i Quarti giocheranno per i posti dal 5° all’8° con gare a eliminazione diretta (7 e 9 settembre).



Le squadre che non supereranno la prima fase, ovvero le terze e quarte classificate dei gironi della prima fase, giocheranno il Classification Round (17°-32° posto, 31 agosto e 3 settembre) divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, con formula all’italiana (gruppi M-P). In ogni caso, tutte le squadre porteranno alla seconda fase i punti ottenuti nella prima.



Dai Quarti di finale in poi, tutte le gare si giocheranno alla Filippine Arena di Manila, compresa la finalissima del 10 settembre. Tutti gli orari delle gare sono ancora da definire.



Decima partecipazione in totale per gli Azzurri (1963, 1967, 1970, 1978, 1986, 1990, 1998, 2006, 2019).

