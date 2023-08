FIBA World Cup 2023, la preview del Gruppo D

Ora è il turno di analizzare il Gruppo D della FIBA World Cup. Parte favorita la Lituania di Jonas Valanciunas con dietro una bagarre per accaparrarsi il secondo posto utile per superare il turno, con Montenegro favorito su Messico e Egitto.

EGITTO

ROSTER: Amr Gendy, Omar Azab, Adam Moussa, Amr Abdelhalim, Ehab Amin, Youssef Shosha, Youssef Shehata, Omar El-Sheikh, Ahmed Yasser Abdel-Wahhab, Ali Ahmed, Khaled Abdel Nasser, Ahmed Khalaf, Omar Tarek, Assem Marei, Amr Zahran, Karim Hatem, Anas Osama, Walid Abdel-Gawad, Patrick Gardner. (Roster ufficiale ancora non annunciato.)

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI: 2002, 2006, 2010 non qualificato, 2014 24° posto, 2019 non qualificato.

PUNTI DI FORZA: Ehab Saleh e Assem Marei sono l’asse chiave dell’Egitto alla FIBA World Cup. I faraoni proveranno ad evitare l’ultimo posto nel girone, lottando con il Messico, aggrappandosi al talento di Saleh già MVP del campionato egiziano. Oltre a Marei, giocatore con esperienza internazionale, sarà fondamentale l’apporto di Amr Abdelhalim autore di un exploit da 42 punti contro Sud Sudan.

PUNTI DEBOLI: La FIBA World Cup non è AfroBasket e questo peserà inevitabilmente sulle prestazioni dei faraoni, il quale pagheranno il gap fisico sotto canestro contro gli avversari che presenteranno pezzi da 90 come Nikola Vucevic e Jonas Valanciunas.

PREVISIONE: Lotta per una vittoria con il Messico, ma molto dura superare il primo turno.

MESSICO:

ROSTER: Yahir Bonilla, Fabian Jaimes, Paul Stoll, Jorge Gutierrez, Pako Cruz, Gabriel Giron, Victor Alvarez, Hector Hernandez, Orlando Mendez, Jorge Camacho, Israel Gutierrez, Joshua Ibarra

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI: 2002, 2006, 2010, 2019 non qualificato, 2014 14° posto.

PUNTI DI FORZA: Il Messico ha sorpreso nel cammino verso la FIBA World Cup, giocando un basket veloce, rapido e con un uso importante del tiro da 3 punti. Questa pallacanestro ha messo in difficoltà molti avversari, USA incluso. Il cuore della squadra è composto da Cruz, Gutierrez, Stoll, Mendez e Hector Hernandez, giocatori abituati a giocare insieme da tanti anni e protagonisti anche nell’ultima partecipazione 9 anni fa. Possibile squadra sorpresa.

PUNTI DEBOLI: Terminata l’era Gustavo Ayon, il Messico soffre sotto canestro. Il gioco veloce e rapido punta a compensare un reparto lunghi che farà molta fatica in questa competizione.

PREVISIONE: Possibile sorpresa. Obbligatorio battere l’Egitto per sperare poi in una favola a lieto fine. Attenzione a non sottovalutare i messicani.

MONTENEGRO:

ROSTER:

Nikola Ivanovic, Kendrick Perry, Igor Drobnjak, Petar Popovic, Vladimir Mihailovic, Andrija Slavkovic, Dino Radoncic, Aleksa Ilic, Nemanja Radovic, Marko Simonovic, Nikola Vucevic, Bojan Dubljevic.

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI: 2010, 2014, non qualificato, 2019 25° posto.

PUNTI DI FORZA: Squadra intrigante il Montenegro, con un reparto lunghi di notevole qualità capeggiato da una stella NBA come Nikola Vucevic. Kendrick Perry sarà il playmaker e il faro di questa squadra che ha potenziale e che può dare fastidio in un gruppo dove la Lituania è forte, ma non fortissima come gli anni precedenti.

PUNTI DEBOLI: Panchina non lunghissima e un Dubljevic che non è più il giocatore che regalava doppie doppie a raffica per la sua squadra. Vucevic sarà chiamato ad un grosso lavoro ad entrambi i lati del campo e i falli potranno giocare un ruolo importante per il lungo dei Bulls.

PREVISIONE: Il Montenegro ha le carte in regola per superare il girone. Poi nel caso, più andrà avanti e meglio sarà per una squadra che vuole stupire.

LITUANIA:

ROSTER:

Margiris Normantas (Rytas Vilnius)

Tadas Sedekerskis (Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz)

Ignas Brazdeikis (Zalgiris Kaunas)

Gabrielius Maldunas (7bet-Lietkabelis Panevezys)

Rokas Jokubaitis (FC Barcelona)

Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans)

Mindaugas Kuzminskas (AEK Athens)

Donatas Motiejunas (AS Monaco)

Eimantas Bendzius (Dinamo Banco di Sardegna Sassari)

Vaidas Kariniauskas (M Basket-DELAMODE Mazeikiai)

Tomas Dimsa (Zalgiris Kaunas)

Deivydas Sirvydis (7bet-Lietkabelis Panevezys)

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI: 2002, non qualificata. 2006, 7° posto. 2010, 3° posto. 2014, 4° posto, 2019, 9° posto.

PUNTI DI FORZA: Un roster talentuoso, forse meno delle scorse competizioni, ma sicuramente che fa del collettivo e della disciplina il suo punto di forza. Come detto per Vucevic nel Montenegro, Valanciunas è un big man che può dominare nel contesto FIBA e che ha già dimostrato di poterlo fare. Indispensabile il salto di qualità in questa competizione per due talenti come Jokubaitis e Brazdeikis, già autori di notevoli miglioramenti nella stagione appena passata in EuroLega con Barça e Zalgiris Kaunas.

PUNTI DEBOLI: L’assenza di Sabonis è pesantissima, per una squadra che poteva presentare un duo letale sotto canestro con Valanciunas. Meno talento, più collettivo come detto da Coach Kazys Maksvytis ma anche una panchina più corta che potrà soffrire nel proseguimento della FIBA World Cup.

PREVISIONE: La Lituania non dovrebbe faticare molto a superare il girone, ma poi sarà più dura. Probabile un piazzamento verso i Quarti di Finale.