FIBA World Cup 2023, la preview del Gruppo E

È tutto pronto per l’inizio della Fiba World Cup 2023. Il Gruppo E del Mondiale disputerà le partite nell’avveniristica Okinawa Arena di Okinawa, Giappone, aperta solamente nel 2021. Il girone è tra i più competitivi dell’intera competizione, con il duo Germania–Australia (rispettivamente 5ª e 3ª forza nel ranking) che non dovrà sottovalutare le avversarie e dovrà contendersi il pass alla seconda fase con i padroni di casa del Giappone, su cui pesano alcune assenze pesanti, e la Finlandia del “soldato” Markkanen.

GERMANIA

Franz Wagner e Dennis Schröder saranno le stelle della Germania al Mondiale FIBA || Fiba.com

ROSTER: Isaac Bonga, Niels Giffey, Justus Hollatz, David Kramer, Maodo Lô, Andreas Obst, Dennis Schröder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Moritz Wagner.

CT Gordon Herbert

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: Prima del 2019, la Germania non partecipava a un Mondiale addirittura dall’edizione del 2010 in Turchia. La Fiba WC 2023, dunque, sarà la seconda edizione consecutiva per la nazionale teutonica. Nelle ultime 5 edizioni, la Germania è arrivata 18ª nel 2019, non qualificata nel 2014, 17ª nel 2010, 8ª nel 2006, 3ª nel 2002.

PUNTO DI FORZA: La Germania conta a roster 4 giocatori NBA e diversi profili che disputano regolarmente l’Eurolega. In più, il giusto mix tra giovani e veterani può creare un gruppo coeso, che se da una parte può spaccare le partite con la freschezza dei classe 1999 e 2001, dall’altra può gestire situazioni più complicate grazie all’esperienza dei trentenni. Occhi ai lunghi Voigtmann e Thiemann, particolarmente fisici e tecnici (Thiemann nell’ultima stagione ha fatto registrare 2,4 assist di media mentre Voigtmann ha tirato con il 44% da tre punti).

PUNTO DEBOLE: Nessun giocatore in rosa è top tier né in NBA né in Eurolega e alcuni dei giocatori più rappresentativi, come Franz Wagner, sono molto acerbi e alle primissime esperienze in contesti simili.

PREVISIONE: Nonostante il magro bottino della Germania nelle ultime edizioni del Mondiale, la nazionale teutonica è migliorata sensibilmente nel tempo, arrivando a un passo dalla finale di Eurobasket nel 2022 e vincendo il bronzo contro la Polonia. Negli anni i tedeschi hanno sviluppato un ottimo movimento cestistico ispirati dall’epopea di Dirk Nowitzki, tanto che molti dei componenti del roster hanno 26 o meno anni. Il power ranking può giocare un ruolo decisivo nel percorso della Germania durante la competizione.

FINLANDIA

Markkanen è pronto a guidare nuovamente la sua Finlandia || Fiba.com

ROSTER: Miro Little, Edon Maxhuni, Jacob Grandison, Sasu Salin, Ilari Seppälä, Henri Kantonen, Olivier Nkamhoua, Elias Valtonen, Mikael Jantunen, Lauri Markkanen, Alex Murphy, Alexander Madsen.

CT Lassi Tuovi

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: la Finlandia ha una storia giovane nella Coppa del Mondo. Infatti, la nazionale scandinava parteciperà per la seconda volta nella sua storia alla competizione. La prima, invece, non andò particolarmente bene, con un 22° posto nel 2014.

PUNTO DI FORZA: Il gioco di coach Lassi Tuovi si baserà sostanzialmente sugli exploit di Lauri Markkanen, il soldato in missione. Come visto già a Eurobasket 2022, dove i finlandesi hanno stupito tutti raggiungendo i quarti di finale, l’ala degli Utah Jazz sa essere un vero e proprio trascinatore con prestazioni sopra la norma (ricordiamo tutti i 43 punti, 9 rimbalzi e 3 assist contro la Croazia). Tanti i giovani da tenere d’occhio, uno su tutti una vecchia conoscenza della LBA come Mikael Jantunen.

PUNTO DEBOLE: Il gruppo è molto giovane. Al di là di Sasu Salin e Ilari Seppälä, nessun giocatore supera i 30 anni. L’inesperienza potrebbe risultare fatale per i finlandesi, dal momento che pochi hanno avuto modo di giocare al di fuori dal proprio Paese in NCAA (Little, Grandison, Nkamhoua e Murphy), ACB e altri campionati minori.

PREVISIONE: La Finlandia basa le sue fortune sulla coesione del gruppo e su un basket moderno, costituito da recupero palla, corsa e tiro da tre punti. Tuttavia, rispetto all’Europeo di un anno fa, sono cambiati tanti nomi, in primis l’allenatore (anche se Tuovi era vice durante il vecchio corso) e questo potrebbe far perdere qualche sicurezza agli scandinavi. In ogni caso, la Finlandia non è una squadra da sottovalutare e sarà sicuramente uno scoglio duro da superare, autentica mina vagante del Gruppo E.

AUSTRALIA

Le assenze di Dellavedova e Landale peseranno sul percorso dell’Australia? || Fiba.com

ROSTER: Josh Giddey, Patty Mills, Dyson Daniels, Dante Exum, Chris Goulding, Josh Green, Xavier Cooks, Joe Ingles, Matisse Thybulle, Jack White, Nick Kay, Duop Reath.

CT Brian Goorjian

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: L’Australia è un punto fisso dei Mondiali di basket. Con l’edizione di quest’anno, i Boomers arrivano a 5 competizioni consecutive. Nel 2019 si sono piazzati al 4º posto, poi 12º posto nel 2014, 11º nel 2010, 9º nel 2006 e non qualificata nel 2002.

PUNTO DI FORZA: Lo status di veterani in NBA maturata dai vari Patty Mills, Joe Ingles, Dante Exum e un core di giovani con una buona dose di esperienza oltreoceano come Giddey, Thybulle ,Green e Daniels fanno sì che l’Australia abbia un’impronta fortemente americana. Anche in questo caso il gruppo si bilancia perfettamente tra giovani e trentenni (età media: 27 anni) e può fare forza su un’alchimia ben rodata, con coach Goorjian che ha già guidato buona parte del roster alla vittoria del bronzo olimpico nel 2021.

PUNTO DEBOLE: Difficile trovare punti deboli a questa squadra dato l’alto tasso tecnico e fisico degli effettivi selezionati da coach Goorjian. Tuttavia, il forfait di Ben Simmons ha lasciato i Boomers privi di un’ottima scelta difensiva e lascia il compito a giocatori più giovani e meno esperti a livello FIBA come Giddey (defensive rating in carriera: 113,2) e Thybulle (defensive rating in carriera: 107,4). In più, la defezione dell’ultimo minuto di Jock Landale (infortunio subito contro il Sud Sudan) e il taglio di Matthew Dellavedova hanno scosso sensibilmente le gerarchie del gruppo.

PREVISIONE: Il power ranking è sicuramente ciò che spaventa di più dell’Australia. Inoltre, i Boomers sono costantemente tra le migliori squadre di basket nel mondo anche in contesto olimpico, con una medaglia di bronzo nel 2021 e un 4º posto nel 2016. Nonostante la difficoltà del girone e le varie assenze, l’Australia rimane la squadra da battere per il primo posto nel girone.

GIAPPONE

Il Giappone ha verosimilmente poche chance di superare il girone || Fiba.com

ROSTER: Yuki Kawamura, Yuki Togashi, Makoto Hiejima, Yudai Nishida, Keisei Tominaga, Yudai Baba, Shuta Hara, Hirotaki Yoshii, Soichiro Inoue, Yuta Watanabe, Josh Hawkinson, Koya Kawamata.

CT Tom Hovasse

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: Il Giappone non ha trovato particolari fortune nella Coppa del Mondo. Nel 2019 è arrivata addirittura al 31° posto, mentre non ha partecipato al Mondiale né nel 2014 né nel 2010. Nel 2006 ha raccolto un 20° posizionamento in classifica, mentre non è riuscita a partecipare all’edizione del 2002.

PUNTO DI FORZA: La squadra, anche in questo caso, fa forza su un solo nome: Yuta Watanabe. L’ala dei Phoenix Suns, che ha fatto registrare percentuali da 3 incredibili la scorsa stagione in NBA con i Brooklyn Nets (44,4 % in regular season e 50% ai playoff), è il giocatore più pericoloso del gruppo guidato da coach Tom Hovasse, capace di avere una media punti di 16,4 a partita sia durante l’edizione dei Mondiali 2019 sia durante le Olimpiadi del 2020. Occhio all’outsider Yuki Kawamura, MVP della B. League, il campionato massimo giapponese di basket.

PUNTO DEBOLE: Peserà tanto l’assenza di Rui Hachimura, che ha deciso di concentrarsi sulla preparazione NBA. Senza di lui, il Giappone perde molta qualità difensiva (115,8 di defensive rating) e un ottimo terminale offensivo, capace di portare punti preziosi, muscoli e soprattutto rimbalzi, sia offensivi che difensivi, ai nipponici. Un altro punto debole è la mancanza di scelte altisonanti a livello internazionale. Infine, del roster giapponese preoccupa la stazza minuta degli effettivi a disposizione, come dimostrato dal poco fruttuoso gioco in post basso messo in mostra in amichevole contro la Francia.

PREVISIONE: Al di là di Baba, che milita in G-League, e Watanabe, il Giappone non ha giocatori di livello. Sarà difficile anche solo arrivare terzi per i nipponici in questo gruppo, ma la squadra farà sicuramente cerchio intorno al calorosissimo pubblico di casa.