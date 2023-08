FIBA World Cup 2023, la preview del Gruppo F

Ora è il turno di analizzare il Gruppo F della FIBA World Cup. Luka Doncic è il leader di una Slovenia sulla carta meno forte degli anni precedenti ma sempre tra le favorite. Stelle di EuroLega presenti nel gruppo con Walter Tavares per Capo Verde e Toko Shengelia per la Georgia, mentre il Venezuela vuole sorprendere.

SLOVENIA, LA PRIMA DEL GRUPPO (PER PRONOSTICO)

ROSTER: Žiga Samar, Aleksej Nikolič, Klemen Prepelič, Mike Tobey, Jaka Blažič, Gregor Hrovat, Žiga Dimec, Zoran Dragič, Bine Prepelič, Gregor Glas, Jakob Čebasek, Luka Dončič.

CT: Aleksander Sekulić

RANKING: # 7 della classifica mondiale FIBA. Ai mondiali in Spagna nel 2014 ha raggiunto i quarti di finale (dove è stata sconfitta dagli USA). Primo posto all’europeo del 2017.

PUNTO DI FORZA: quando il team scende in campo con concentrazione, senza caricarsi di troppe pressioni e quando i giocatori fanno gruppo e sanno divertirsi, la Slovenia può mettere alle corde qualsiasi avversario. Ha il vantaggio di essere trainata dal cestista forse più carismatico che attualmente calchi i parquet di basket: se Dončič saprà diffondere il suo carisma sportivo ai compagni, è impossibile prevedere sino a che punto arriverà la nazionale di questo piccolo, grande Paese sportivo.

PUNTO DI DEBOLEZZA: la pallacanestro è uno sport di gruppo. Se tutti i giocatori della Slovenia non faranno la propria parte in campo, il team di coach Sekulić potrebbe avere più di qualche problema anche contro avversari meno accreditati per passare al turno successivo. Storicamente la concentrazione nei momenti decisivi non è stata sempre un alleato della nazionale slovena.



PREVISIONE: non dovrebbe avere problemi ad arrivare prima (decisivo sarà il fattore “concentrazione”, appunto). Un buon rendimento di Mike Tobey e Klemen Prepelič potrebbe portare questa squadra veramente in alto. Memori del campionato europeo della scorsa estate, pur essendo una reale candidata per i quarti di finale, la Slovenia potrebbe deludere se il gioco si focalizzasse in tutto e per tutto sulla stella del mondiale, Luka Dončič.

CAPO VERDE, TUTTO DA GUADAGNARE

ROSTER: Patrick Mendes, Anim Delgado, Shane Da Rosa, Ivan Almeida, Fidel Mendonca, Anderson Correia, Joel Almeida Kenneti Mendes, Amarilson Lopes, Will Tavares, Kevin Coronel, Keven Gomes, Patrick Spencer, Joao Gomes, Walter Tavares.

CT: Emanuel Trovoada

RANKING: # 64 della classifica mondiale FIBA, è al debutto nel torneo mondiale di basket maschile.

PUNTO DI FORZA: una nazionale all’esordio in questa FIBA World Cup ha sicuramente l’imprevedibilità dalla sua parte. Ha in rosa un gran giocatore, individualmente fortissimo, come Walter Tavares, in grado di fare la differenza nei momenti che contano. A supporto del menzionato talento i compagni di squadra Ivan Almeida, Joel Almeida ed altri ancora.

PUNTO DI DEBOLEZZA: alle volte partire senza il favore del pronostico può rappresentare un punto di debolezza ed una buona partenza potrebbe essere decisiva in questo senso, ma se la squadra non dovesse fare risultato nella partita d’esordio contro la Georgia, il cammino potrebbe essere sin da subito compromesso. Detto altrimenti, la paura di non riuscire a fare risultato potrebbe fare brutti scherzi.



PREVISIONE: arduo compito dare una previsione obiettiva, certo è che il Capo Verde potrebbe dare del filo da torcere alle avversarie del girone F. Per quanto improbabile che questa nazionale possa passare la prima fase a gironi, con un pizzico di fortuna chissà…

GEORGIA, LA VOGLIA DI SORPRENDERE

ROSTER: Rati Andronikashvil, Sandro Mamukelashvili, Kakhaber Jintcharadze, Luka Liklikadze, Giorgi Tsintsadze, Giorgi Shermadini, Duda Sanadze, Giorgi Turdziladze, Mikheil Berishvili, Tornike Shengelia, Thaddus McFadden, Goga Bitadze

CT: Ilias Zouros

Ranking: # 32 della classifica mondiale FIBA, è assieme al Capo Verde l’altra esordiente al campionato mondiale 2023.

PUNTO DI FORZA: l’altra nazionale esordiente nel gruppo F può ritenersi una sorpresa e, dunque, permettersi di scendere in campo con spirito e senza eccessive pressioni. Ha giocatori veterani come Shengelia e Shermadini, che possono trainare l’intero gruppo georgiano.

PUNTO DI DEBOLEZZA: quanto adeguatamente possono essere supportati i menzionati Shengelia e Shermadini dagli altri giocatori di questa nazionale? Questo è il quesito a cui coach Zouros dovrà dare una risposta quando i suoi giocatori saranno in campo. Un punto di debolezza potrebbe essere infatti la mancanza di quella freschezza e imprevedibilità nel gioco, necessarie per affondare le compagini avversarie.



PREVISIONE: ad Okinawa se la gioca con il Venezuela per il secondo posto del gruppo F, eppure è ben poco probabile trovare questa squadra ai quarti del torneo.

VENEZUELA, L’ESPERIENZA PUÒ FARE LA DIFFERENZA

ROSTER: Michael Carrera, Luis Carrillo, Pedro Chourio, Anyelo Cisneros, Nestor Colmenares, David Cubillan, Windi Graterol, Heissler Guillent, Andres Marrero, Edgar Martinez, Jose Materan, Enrique Medina, Anthony Perez, Franger Pirela, Fabrizio Pugliatti, Miguel Ruiz, Yohanner Sifontes, Garly Sojo, Kender Urbina, Gergory Vargas, Jhornan Zamora

CT: Fernando Duro

Ranking: # 17 della classifica mondiale FIBA, all’ultima presenza ai mondiali del 2019 ha avuto accesso alla seconda fase a gironi classificandosi seconda nel proprio gruppo, terminando però poi subito la corsa.

PUNTO DI FORZA: a detta di tutti è un team con giocatori che vantano parecchia esperienza, sicuramente un punto di forza qualora le partite contro gli avversari nella fase a gruppi dovessero essere punto a punto. Giocatori come Carrera e Zamora sanno fare male alle difese avversarie e, se messi a loro agio in campo, possono portare la squadra in alto in questo girone.

PUNTO DI DEBOLEZZA: esordio complicato contro la candidata numero uno del gruppo – la Slovenia: un esordio debole potrebbe incidere anche sul rendimento della squadra sudamericana nelle altre partite di Okinawa contro il Capo Verde e la Georgia.

PREVISIONE: con buona probabilità il Venezuela potrebbe finire al secondo posto nel girone F della FIBA World Cup alle spalle della Slovenia.