FIBA World Cup 2023 – Le squadre finora qualificate

Si è chiusa la penultima finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 che si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, Giappone ed Indonesia. Al momento mancano 3 squadre europee, 2 asiatiche, 4 africane e le 6 americane per completare la lista delle 32 partecipanti al Mondiale. Per conoscere la lista definitiva bisognerà quindi aspettare l’ultima parentesi (20 e 28 febbraio 2023) che vedrà in campo tutti i continenti compresi l’Africa rimasta a guardare nella finestra di novembre.



Intanto sono queste le squadre già certe di partecipare al sorteggio dei gironi di qualificazione previsti per aprile 2023.

PAESI ORGANIZZATORI

– Filippine

– Giappone

EUROPA (12 squadre qualificate)

– Lettonia

– Grecia

– Germania

– Finlandia

– Slovenia

– Francia

– Lituania

– Spagna

– Italia



ASIA (6 squadre qualificate)

– Libano

– Nuova Zelanda

– Australia

– Cina



AFRICA (5 squadre qualificate)

– Costa d’Avorio



AMERICA (7 squadre qualificate)

– Canada