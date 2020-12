FIBA World Cup 2023: svelato il logo ufficiale

Il logo ufficiale della FIBA Basketball World Cup 2023 è stato svelato venerdì come parte del lancio della campagna FIBA #DontMissABeat.

Il concept per il nuovo logo della FIBA Basketball World Cup 2023 è partito da tre elementi: il cuore, il Naismith Trophy e l’anno 2023. Il cuore in orizzontale simbolizza la passione per il gioco, mente il Naismith Trophy è il sogno di tutte le squadre che partecipano alla World Cup. Il “23” rappresenta l’anno durante il quale gli occhi saranno puntati sulle tre Nazioni ospitanti: Filippine, Giappone e Indonesia. Tutti e tre i paesi sono accomunati da una forte passione per la pallacanestro: un amore che è centrale nel logo della FIBA Basketball World Cup 2023.

La FIBA Basketball World Cup 2023 promette di essere un evento indimenticabile: la competizione, che si svolgerà tra il 25 agosto ed il 10 settembre 2023, sarà ospitata dalle città di Manila, Okinawa e Jakarta. La fase a gironi si terrà in queste tre città, mentre quella finale avverrà nella sola capitale delle Filippine, Manila.

“Noi filippini siamo orgogliosi di essere parte di questo momento importante del basket, insieme a Giappone ed Indonesia”, ha dichiarato Manuel V. Pangilinan, Chairman Emeritus, Samahang Basketbol Ng Pilipinas e FIBA Central Board Member. “Le Filippine sono pronte ad estendere la propria ospitalità alle squadre partecipanti, ai delegati del congresso globale ed ai molti visitatori che aspettiamo, come testimonia l’essenza del logo che abbiamo svelato oggi. Il nostro Presidente Rodrigo Roa Duterrte ha espresso il suo supporto per rendere la FIBA Basketball World Cup 2023 un successo insuperabile e ha detto che ‘vogliamo far diventare questo evento un momento di orgoglio e gioia per tutto il paese.’”

Il Presidente della Japan Basketball Association, Ms. Yuko Mitsuya, ha così commentato: “Siamo contenti di essere parte di questo annuncio. Per la prima volta nella storia, il torneo sarà ospitato da tre paesi diversi. Continueremo a lavorare insieme a FIBA, Filippine, Indonesia e alla città di Okinawa per creare un momento in cui i fan del basket in tutto il mondo possano sentire i loro cuori battere all’unisono e possano condividere la passione per questo gioco.”

Mr. Danny Kosasih, Presidente della Indonesian Basketball Association (PERBASI), ha dichiarato: “Il lancio del logo ufficiale è il primo step di molti per le tre nazioni ospitanti, per FIBA e per i fan della pallacanestro nel mondo. Il logo certamente rappresenta lo spirito condiviso di unire e di lavorare insieme, per offrire la migliore esperienza possibile ai tifosi di tutto il mondo. In questa occasione speciale, vorremo anche chiedere ai tifosi di essere parte di questo evento straordinario attraverso la campagna #DontMissABeat. Unitevi a noi e fate parte di questo momento storico.”

Il Segretario Generale di FIBA, Andreas Zagklis, ha dichiarato: “Questo momento è davvero entusiasmante. Il logo distintivo della FIBA Basketball World Cup 2023 simbolizza il nostro amore per il gioco, che è condiviso dai comitati organizzatori e da FIBA, e rappresenta anche la visione e la passione dell’evento che, per la prima volta, mette insieme tre nazioni ospitanti.”

L’annuncio del nuovo logo va insieme al lancio della campagna “Don’t Miss a Beat” di FIBA, uno sforzo di mantenere la comunità del basket unita ed attiva nei prossimi mesi.

La campagna #DontMissABeat vuole incoraggiare tutti i tifosi a divertirsi con beat musicali legati al basket, creando contenuti sulle piattaforme social. I giocatori delle nazionali di Filippine, Giappone ed Indonesia saranno parte attiva della campagna nelle prossime settimane.

Le Qualificazioni per la FIBA Basketball World Cup 2023 si svolgeranno tra novembre 2021 e febbraio 2023, periodo in cui 80 nazionali si sfideranno in sei finestre per i 32 spot disponibili nella World Cup. La prima finestra di qualificazione si terrà tra il 22 ed il 30 novembre 2021.

Ufficio Stampa Fip