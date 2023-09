FIBA World Cup: Canada in Semifinale, Doncic espulso e Slovenia k.o.

Il Canada completa il quadro delle squadre semifinaliste del Mondiale 2023. Alla Mall of Asia Arena di Manila tanta pressione e nervosismo nell’ultimo quarto di finale che premia i canadesi capaci così di centrare per la prima volta nella loro storia una semifinale. Dopo un primo tempo di grandissimo equilibrio il Canada mette la firma sulla partita nella ripresa arrivando anche a +15 nel terzo quarto trascinata dai suoi primi violini. Gilgeous-Alexander si conferma giocatore di altissimo livello così come RJ Barrett. Il resto dell’opera è completata da Dillon Brooks e Alexander Walker che rendono quasi perfetta la macchina dai canadesi. La Slovenia regge bene il confronto nel primo tempo poi subisce l’energia dei canadesi. Luka Doncic tiene in partita i suoi prima di venire espulso per doppio fallo tecnico, e con l’uscita della star dei Mavs la partita finisce. La Slovenia ha un sussulto e guidata da Klmenec Prepelic e Dragic riesce ad arrivare al -7 ma non a concretizzare la rimonta. Vince il Canada che continua a sognare andando ad accoppiarsi in semifinale con la Serbia. La vittoria dei canadesi manda alle Olimpiadi proprio i serbi e la Germania.

CANADA-SLOVENIA 100-89 (26-24, 24-26, 30-21, 20-18)

CANADA: Dort 8, Alexander-Walker 14, Gilgeous-Alexander 31, Ejim, Powell, Barrett 24, Alexander 2, Olynyk 7, Edey n.e, Scrubb n.e, Brooks 14, Bell-Haynes n.e. Coach: Fernandez Torres

SLOVENIA: Samar n.e, Nikolic 8, K.Prepelic 22, Tobey 8, Blazic 3, Hrovat 7, Dimec 2, Z.Dragic 10, B.Prepelic, Glas n.e., Cebasek 3, Doncic 26. Coach : Sekulic