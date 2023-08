FIBA World Cup: Francia eliminata!

By

Terza giornata di FIBA World Cup: apre le danze il colpaccio della Repubblica Dominicana che batte gli Azzurri, mentre la Germania in rimonta batte l’Australia; il Montenegro regola l’Egitto già nel primo quarto, passeggiata dei canadesi sul Libano (con 9 americani in doppia cifra) e dei lituani sul Messico. Il Giappone ha la meglio sulla Finlandia con qualche patema.

Le Filippine perdono anche con l’Angola, complicando forse il percorso dell’Italia.

Ma il colpaccio della giornata è opera della Lettonia, che batte la Francia in rimonta all’ultimo minuto ed elimina dal torneo i transalpini.

Italia – Repubblica Dominicana 82-87

Australia – Germania 82-85

Montenegro – Egitto 89-74

Montenegro: Vucevic 16, Ivanovic 15, Perry 11.

Egitto: Amin 26, Mahmoud & Gardner 13.

Libano – Canada 73-128

Libano: Spellman 16, Zeinoun 15, Haidar 11.

Canada: Barrett 17, Bell-Haynes 15, Ejim 13.

Filippine – Angola 70-80

Filippine: Clarkson 21, Edu 9, Sotto, Pogoy & Ramos 8.

Angola: Goncalves 17, Domingos 15, Fernando 14.

Giappone – Finlandia 98-88

Giappone: Hawkinson 28+19 rimbalzi, Kawamura 25, Hiejima & Tominaga 17.

Finlandia: Markkanen 27+12 rimbalzi, Jantunen 13, Maxhuni 12.

Lituania – Messico 96-66

Lituania: Valanciunas 15+12 rimbalzi, Jokubaitis 15, Kuzminskas 14.

Messico: Giron 13, Cruz, Mendez & Gutierrez 10.

Francia – Lettonia 86-88

Francia: Fournier 27, Yabusele 18, Batum 13.

Lettonia: Zagars 22, Smits 20, Dav. Bertans 15.