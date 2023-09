FIBA World Cup: Grazulis domina, la Lettonia vince contro l’Italbasket. Italia sconfitta nonostante i 20 di Gigi Datome

Italia e Lettonia si affrontano per la sfida valida per la qualificazione dal 5° al 8° posto della FIBA World Cup. Partita che vale il giusto per le due squadre, già sicure della non qualificazione automatica ma di dover passare per il torneo PreOlimpiaco in vista di Parigi 2024. Out Simone Fontecchio per un sintomo influenzale.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, Datome, Polonara, Melli.

QUINTETTO LETTONIA: Zoriks, Skele, Grazulis, Kurucs, Smits.

Partita molto piacevole che scorre veloce e senza difese super arcigne, come ampiamente pronosticabile alla vigilia. Il grande protagonista della prima frazione è Gigi Datome. Senza Fontecchio, il veterano azzurro è onfire, subito dentro la partita. 3 triple, 11 punti e un super Datome per questo inizio azzurro che vale il +8 dopo 10 minuti di gioco. La Lettonia, che inizia senza Zagars in quintetto, subisce ma continua a giocare la sua pallacanestro. Nel secondo quarto gli uomini di Banchi escono fuori prepotentemente. Grande protagonista è “l’italiano” Andrejs Grazulis, scatenato in questa frazione e a quota 15 all’intervallo con un 4/5 da 2 e un 2 su 2 da 3 punti. Dall’altra parte 15 punti per Gigi Datome, con la Lettonia avanti di 4 dopo 20 minuti di gioco.

C’è solo un capitano and the game is not ready to move on from him 💼 🎯#FIBAWC x #WinForItalia 🇮🇹 pic.twitter.com/lUrTJld9cR — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 7, 2023

La Lettonia prova a scappare ma gli azzurri non mollano, anche con le rotazioni allungate come già preannunciato da Coach Pozzecco. Spagnolo, Diouf e Procida in campo per gli azzurri con quest’ultimo protagonista in fase offensiva. La Lettonia continua a giocare la sua pallacanestro con un Arturs Zagars solito leader di questa squadra con una FIBA World Cup da grandissima protagonista che gli permetterà di avere mercato al termine della competizione (è attualmente free agent). +7 Lettonia a 10 dal termine. L’ultimo quarto scorre veloce con l’Italbasket che rincorre ma non molla nel punteggio, sempre sulla doppia cifra di vantaggio per i lettoni. Grazulis domina in questa giornata, ispiratissimo al tiro e con pochissimi errori in questa giornata. Datome e Melli sono gli ultimi a mollare ma Zagars, Bertans e Grazulis continuano a tirare molto bene dal campo. +5 Lettonia a 1.29 dal termine. L’Italia non molla e la tripla di Spissu vale -2 a 40 secondi dal termine. Chi se non Grazulis per la tripla della definitiva vittoria? 28 Punti e una prestazione dominante per il lettone protagonista in LBA.

ITALIA – LETTONIA 82-87 (26-18, 16-28, 18-21, 22-20)

MVP BasketInside: A.Grazulis

ITALIA: Datome 20, Pajola 5, Procida 8, Spissu 10, Tonut 11, Melli 11, Fontecchio, Ricci 8, Spagnolo 4, Severini, Polonara 4, Diouf 1.

LETTONIA: Cavars, Skele 12, Grazulis 28, Smits 6, Dairis Bertans, Davis Bertans 9, R.Kurucs 4, Pasecniks, A.Kurucs 9, Strautins 7, Zagars 10, Zoriks 2.