FIBA World Cup: Italia, l’esordio al Mondiale è vincente. L’Italbasket batte l’Angola soffrendo più del previsto

Esordio nella FIBA World Cup per l’Italia che apre la competizione affrontando l’Angola. Finalmente è tempo di Mondiale dopo un cammino di preparazione molto positivo per gli uomini di Coach Pozzecco.

QUINTETTO ANGOLA: Dundao, Bango, Francisco, Goncalves, Fernando.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli.

Partono male gli azzurri, soffrendo l’intensità e la pressione altissima della squadra africana. Gerson Goncalves è l’uomo in più dell’inizio super dell’Angola, inizio che trova impreparata la compagine azzurra. Se l’Angola gioca con grandissima intensità, ruotando tutti i suoi uomini a disposizione, non segna mai dalla lunga distanza e l’Italia ne approfitta. L’Italia si scrolla di dosso la prevedibile tensione dell’esordio e reagisce, iniziando anche a segnare da 3 punti. Tonut, Polonara e in particolare Melli guidano la riscossa con un Italbasket completamente differente e finalmente a suoi agio nella seconda parte di quarto. +6 al termine del primo quarto per gli azzurri dopo aver toccato anche il -7.

Altro calo di tensione e altro brutto inizio di quarto per gli azzurri che ancora devono trovare la loro giusta dimensione in questa FIBA World Cup. Angola, ancora non segnando mai dalla lunga distanza, attacca sempre anche in modo esasperato il canestro e si riporta avanti nel punteggio. Gli uomini di Pozzecco litigano con il canestro dalla lunga distanza, chiudendo con un pessimo 3 su 20 all’intervallo, ma sono avanti nel punteggio grazie al layup di Tonut che vale il +3. La guardia dell’Olimpia Milano è il migliore dell’Italia dopo 20 minuti. Bene a tratti Simone Fontecchio, il quale regala un paio di giocate da NBA.

Ennesimo calo di concentrazione in questa partita per gli azzurri, che dopo aver iniziato bene il terzo quarto, subiscono la rimonta di un Angola che mette in campo un’intensità altissima. La squadra africana pressa tantissimo, spesso tutto campo e porta gli azzurri a forzare troppo. La pressione dell’Angola e le pessime percentuali al tiro dalla lunga distanza dell’Italia sono la chiave del punteggio ancora in equilibrio. +4 a 10 minuti dal termine per gli azzurri che hanno in Tonut e Fontecchio i top scorers.

Aumenta l’intensità difensiva dell’Italia, in particolare con Nicolò Melli che domina il pitturato, in una partita molto più difficile di quanto si potesse prevedere alla vigilia. Gli uomini di Pozzecco si portano spesso sul vantaggio vicino alla doppia cifra, ma in questa partita sono stati sempre rimontati. L’ultimo strappo però è quello decisivo. Le percentuali dell’Angola diminuiscono e il parziale finale dell’Italia è decisivo per portarsi a casa una vittoria, molto sofferente contro ogni pronostico. Punteggio leggermente bugiardo il +14 finale per un Italia che si prende il vantaggio decisivo solo alla fine di fronte ad un’ottima Angola che ha giocato molto meglio rispetto ai pronostici che la davano incline ad una super imbarcata in ogni partita, inclusa questa.

Appuntamento fra 48h, alle ore 10 di Domenica 27 Agosto dove l’Italia affronterà la Repubblica Dominicana.

ANGOLA – ITALIA 67-81 (17-23, 23-20, 17-18, 10-20)

MVP BasketInside: Stefano Tonut

ANGOLA: Paulo 3, Fernando 13, De Sousa 4, Kokila 2, Francisco 3, Domingos 4, Maconda, Bango 6, Fernandes, Goncalves 7, Dundao 19, Monteiro 6.

ITALIA: Spissu 5, Tonut 18, Melli 7, Fontecchio 19, Spagnolo, Polonara 7, Diouf, Severini 3, Procida 2, Pajola 4, Datome 4, Ricci 12.