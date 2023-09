FIBA World Cup: la Lituania crolla sul più bello, Stefan Jovic e un super Bogdanovic trascinano la Serbia in semifinale

Lituania e Serbia aprono il quadro dei Quarti di Finale della FIBA World Cup, in attesa degli azzurri impegnati nel pomeriggio contro USA Basketball. Partita molto interessante ed equilibrata quella che si preannuncia tra Lituania e Serbia, con i lituani che arrivano a questa partita da imbattuti e con una vittoria sugli USA.

QUINTETTO LITUANIA: Jokubaitis, Brazdeikis, Normantas, Sedekerskis, Valanciunas.

QUINTETTO SERBIA: S.Jovic, Bogdanovic, Dobric, N.Jovic, Milutinov.

Partita molto piacevole che scorre veloce, con entrambe le squadre alla ricerca di un ritmo alto e di tiri veloci. Protagonisti sono le due stelle NBA, Jonas Valanciunas e Bogdan Bogdanovic, molto cercati e già in forma in questo inizio di gara. Continua la grande percentuale al tiro da 3 punti dei lituani che tirano molto e bene, in particolare con un Tadas Sedekerskis molto ispirato. L’ala del Baskonia, ma non solo, per il primo tentativo di fuga lituano. La Serbia però reagisce e dimostra di essere molto concentrata. Impatto positivo dalla panchina per Avramovic e Petrusev che riportano gli uomini di Pesic sotto nel punteggio. +3 Lituania dopo 10 minuti di gioco.

Bogdan Bogdanovic continua a giocare la sua pallacanestro, sempre più eccelsa nei momenti decisivi della competizione. La Serbia approccia meglio il secondo quarto, scendono le percentuali al tiro della Lituania e c’è il primo tentativo di fuga Serbia. Bogdanovic e compagni puniscono a ripetizione le brutte transizioni difensive dei lituani, troppo distratti in questo quarto. Continua il momento no della Lituania, in particolare con il tiro da 3 punti che non vuole entrare in questo quarto. Ne approfitta la Serbia, alzando il ritmo e cavalcando un Bogdan Bogdanovic stellare. 18 punti con 2 soli errori dal campo per la stella degli Atlanta Hawks, super in questo primo tempo chiuso sul +11 Serbia.

La Lituania prova subito a rientrare nel punteggio, arrivando in un amen a -5 ma è una Serbia super concentrata e in missione quella di stasera. Questa volta è Stefan Jovic il grande protagonista che tra assist e triple segna di nuovo il massimo vantaggio per gli uomini di Pesic sul +15 a metà terzo quarto. Crisi totale per l’attacco lituano che non trova punti ma anche nella fase difensiva lascia tanti spazi e tiri comodi ai serbi. Dominio totale per la Serbia a 10 minuti dal termine che ha in pugno la semifinale di questa FIBA World Cup.

Sembra aver alzato definitivamente bandiera bianca la Lituania che non riesce a reagire e vede scappare la Serbia sempre più indirizzata alla vittoria che non sembra più in discussione. Molto bene anche Filip Petrusev che sfrutta i minuti e lo spazio a disposizione tirando molto bene dal campo. Il finale di partita è utile solo per le statistiche con la Serbia che meritatamente stacca il pass per entrare tra le prime 4 della FIBA World Cup. La Lituania crolla sul più bello, trovando la prima sconfitta in questi quarti di finale della FIBA World Cup.

La Serbia vince e attende la vincente tra Canada e Slovenia in campo tra 24h.

LITUANIA – SERBIA 68-87 (25-24, 13-25, 17-24, 13-14)

MVP BasketInside: Bogdan Bogdanovic.

LITUANIA: Sirvydis, Motiejunas 2, Kuzminskas 6, Valanciunas 11, Jokubaitis 13, Maldunas, Brazdeikis 11, Sedekerskis 14, Normantas 8, Dimsa 3, Bendzius, Kariniauskas.

SERBIA: Milutinov 9, Avramovic 8, Davidovac 2, S.Jovic 11, Guduric 9, Ristic 1, Dobric, Marinkovic 1, Bogdanovic 21, N.Jovic 8, Petrusev 17, Simanic.