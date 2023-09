FIBA World Cup: Shai Gilgeous-Alexander elimina la Spagna campione del mondo in carica

Nel Gruppo L della FIBA World Cup la Lettonia di coach Luca Banchi, priva di Porzingis, sorprende anche il Brasile e condanna i sudamericani a salutare anticipatamente la rassegna iridata. Alle ore 15:30, una tra Canada e Spagna, proprio come i verdeoro, saluterà il Mondiale: ci sarà da divertirsi alla Indonesia Arena di Jakarta con un match ad altissima tensione!

Quintetto Spagna: Abrines, Claver, Hernangómez J., Hernangómez W., Nunez.

Quintetto Canada: Barrett, Brooks, Gilgeous-Alexander, Olynyk, Powell.

SPAGNA-CANADA (21-21; 27-17; 25-23; 12-27)

Un inizio scoppiettante per questo big match: la Spagna cerca subito di imporre il proprio gioco con un rapido 4-0, ma il Canada torna in partita macinando punti e difendendo forte. Ai due liberi messi a segno da Dillon Brooks risponde Álex Abrines dal campo. Un altro botta e risposta vede Dwight Powell e Willy Hernangómez sfidarsi a suon di canestri. La partita si calma per qualche minuto e i canadesi iniziano a caricarsi di falli: Brooks viene sostituito da Dort dopo 2 falli in 4 minuti. La Spagna continua a macinare punti con i fratelli Hernangómez, mentre il Canada trova una tripla vitale con Dort. A quel punto gli iberici aprono un mini break da 5-0 interrotto solamente da R. J. Barrett. A poco servono i due punti di Shai Gilgeous-Alexander: Kelly Olynyk si carica di falli e il Canada, esaurito il bonus da tempo, può solo tenere botta ai liberi della Spagna. Coach Scariolo manda in campo Sergio Llull, Alberto Díaz e Santi Aldama, ma il Canada raccoglie le forze e apre un break di 7-0 tutto firmato Barrett. Con la tripla di Díaz si chiude il primo tempo sul 21 pari.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Aldama. Il talento dei Memphis Grizzlies dà energia e grinta e chiude il nuovo 5-0 firma Gilgeous-Alexander. Passano i minuti e le due squadre appaiono confuse in campo, ecco dunque che coach Jordi Fernandez rimanda in campo i titolari. A questo punto il trio Aldama-Willy Hernangómez-Abrines deve rispondere a un super Brooks che si mette in proprio con 4 punti. Altra tripla di Gilgeous-Alexander e bloccatona di Brooks su Willy: a 4 minuti dalla fine del secondo quarto è 33 pari, il merito va a entrambe le difese. Da questo parziale la Spagna ne esce con un 7-0 guidato dal solito Willy Hernangómez e aiutata da un antisportivo fischiato ai danni di Brooks. Gli ultimi minuti del secondo periodo sono caratterizzati dai canestri di Juancho, Willy e Darío Brizuela ai quali SGA prova a rispondere per mantenere a galla i suoi. Tuttavia, la Spagna conduce 48-38 all’intervallo lungo.

Fiba.com

Il terzo quarto si apre con uno sfondamento subito da Dort a metà campo. La Spagna riesce nell’impresa di fare 4 falli in due minuti, ma gestisce bene gli avversari. Infatti, dopo i due liberi di Brooks, Juancho Hernangómez stoppa SGA lanciato a canestro. Altro valzer di canestri: il Canada sembra averne di più della Spagna in questo terzo quarto, tanto che riesce a capitalizzare tutte le occasioni da canestro e un tecnico dato alla panchina iberica. Willy segna ancora, ma grazie a un break di 6-0 il Canada pareggia la partita sul 52-52. Il break del Canada aumenta con il libero aggiuntivo per tecnico dato a Fernandez messo a segno da Gilgeous-Alexander e i due punti messi a segno da Powell. La Spagna risponde con un contro-break di 7-0 e, dopo il quarto fallo commesso da Dort, la partita divampa. Olynyk e Aldama si scambiano triple (due per il canadese e una per lo spagnolo), ma è ancora il numero 12 della Roja ad aprire un 11-0 con cui la Spagna fissa il parziale sul 73-61 alla fine del terzo periodo.

Il quarto quarto si apre con il Canada che, grazie a un 8-0 firmato Brooks e SGA, accorcia le distanze. La Spagna ha difficoltà a costruire e non segna per 4 minuti, dunque Scariolo mette dentro i titolari. Gli iberici interrompono il digiuno con Aldama e un libero messo a segno da Willy Hernangómez, ma il Canada supera lo 0/2 di Dort ai liberi e si rimbocca le maniche. Gilgeous-Alexander guida la carica e aiuta i suoi a portarsi a -4 dalla Spagna. Dopo un minuto senza segnare, SGA chiude un gioco da 3 e porta i suoi sul 78-77. Willy segna due liberi, ma Brooks mette a segno una tripla pesantissima e pareggia il match a 1 minuto e 11 dalla fine. Con uno show finale incredibile del fenomeno degli Oklahoma City Thunder, il Canada si guadagna il primo vantaggio in tre quarti, supera la Spagna e vola 80-84. Nunez riesce ad accorciare di due punti lo svantaggio dopo il time-out chiamato da Scariolo, è 82-84 a 15 secondi dalla fine. Il time-out del Canada serve a raccogliere le ultime energie e allungare il risultato sull’82-85, maturato con un 2/2 di Gilgeous-Alexander ai liberi, ma la Spagna risponde con una tripla a 5 secondi dalla fine. È 85-86. SGA segna altri due liberi, la Spagna non riesce a segnare l’ultima tripla sulla sirena e il match termina 85-88. Spagna eliminata dalla FIBA World Cup.

Tabellino

Spagna: Aldama 20, Brizuela 8, Claver 3, Diaz 3, Fernandez 3, Garuba 4, Hernangómez J. 4, Hernangómez W. 26, Llull, Abrines 11, Nunez 4, Parra. Coach: S. Scariolo

Canada: Alexander, Alexander-Walker 5, Barrett 16, Bell-Haynes, Brooks 22, Dort 3, Edey, Ejim, Gilgeous-Alexander 30, Olynyk 6, Powell 6, Scrubb. Coach: J. Fernandez