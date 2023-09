FIBA World Cup: Spettacolo a Manila. La Germania è Campione del Mondo trascinata da un super Schröder. KO una Serbia mai doma

Germania e Serbia sono le due squadre arrivate in fondo a questa FIBA World Cup, con l’oro obbiettivo principale delle due squadre europee. Meno quotate di altre squadre come USA e Canada ad esempio, Serbia e Germania arrivano meritatamente a 40 minuti dalla vittoria Mondiale.

QUINTETTO GERMANIA: Schröder, Obst, F.Wagner, Voigtmann, Theis.

QUINTETTO SERBIA: S.Jovic, Bogdanovic, Dobric, N.Jovic, Milutinov.

Ottimo inizio per la Serbia che sfrutta subito le soluzioni concesse dalla Germania, con un Nikola Jovic in forma sin dai primi minuti. La Germania non si scompone e reagisce immediatamente con Franz Wagner a prendersi subito responsabilità. Brutta notizia per la Serbia con Ognjen Dobric che dopo 2 minuti di gioco si gira la caviglia ed esce con molto dolore. Al suo posto entra Vanja Marinkovic che è caldissimo in questo primo quarto con 9 punti e 3 su 3 dal campo. Serbia molto tosta e anche fortunata in un paio di occasioni con due triple di tabella, ma meritatamente in vantaggio, anche se di soli 3 punti, dopo 10 minuti di gioco.

Grande equilibrio tra le due squadre che hanno in Bonga e Petrusev due protagonisti inattesi in questa serata. Molto positivo l’impatto dalla panchina del giocatore del Bayern e del neo giocatore dei Sixers che hanno risposto presente alle responsabilità chieste. Bene Bonga e Petrusev ma le due stelle in campo sono Franz Wagner e Bogdan Bogdanovic. Le guardie di Magic e Hawks sono due “pugili” sul ring di Manila, con grandissima tecnica e meravigliosi da vedere. La Serbia prova a fuggire, la Germania risponde ogni volta, con il finale di quarto targato Dennis Schröder. 47-47 all’intervallo.

Si alza il livello della difesa tedesca con un Johannes Voigtmann protagonista sui due lati del campo. Molto bene anche Dennis Schröder, sin qui in controllo della partita e leader della sua squadra. Ancora equilibrio in campo nonostante una Serbia leggermente più in difficoltà in questa seconda parte della gara. Parziale importantissimo di 9-0 per la Germania con i tedeschi che oltrepassano la doppia cifra di vantaggio. Fondamentale il lavoro di Voigtmann e Bonga, due fattori assoluti per i tedeschi. +11 Germania a 10 dal termine.

Serbia spalle al muro, con ovviamente ancora un quarto intero da giocare, ma nettamente sotto a livello di inerzia contro una Germania in missione. Avramovic però si rifiuta di mollare ed è la tripla del play del Partizan a riportare i serbi sotto la doppia cifra di svantaggio. Aumentano gli errori, la palla comincia a pesare sempre di più e la Germania sente un pò la tensione di essere vicinissima al grande traguardo. La Serbia ne approfitta e con il super Avramovic è nuovamente -4. Nel momento di difficoltà tedesca, è Johannes Voigtmann il jolly tedesco. Fondamentale il lavoro in difesa del giocatore dell’Olimpia Milano e soprattutto in attacco dove gioca in modo estremamente intelligente e utile. Stanchezza presente in campo con le due squadre che hanno speso molto. Quando sembrava finita in favore della Germania, Avramovic si carica la Serbia sulle spalle. L’ex Varese segna da 3 e si conquista 3 liberi che segna per il nuovo -3 Serbia a circa 1 minuto dal termine. Il finale è thrilling. Bogdanovic recupera palla ma Guduric dall’angolo sbaglia la tripla del pareggio. Schröder dalla lunetta fa 1 su 2 per il nuovo +4 Germania. Marko Guduric va alla lunetta e segna entrambi i liberi per il -2 Serbia. Ma è il neoplaymaker dei Toronto Raptors a riportare a 2 possessi di distacco la Germania con una gran penetrazione. Chi se non Dennis Schröder? L’ex playmaker dei Lakers è glaciale nelle decisioni e la mano non trema.

LA GERMANIA VINCE LA FINALE DELLA FIBA WORLD CUP! I TEDESCHI SONO CAMPIONI DEL MONDO!

GERMANIA – SERBIA 83-77 (23-26, 24-21, 22-10,

MVP BasketInside: D.Schröder

GERMANIA: Kramer, Schröder 28, M.Wagner 8, Theis 2, F.Wagner 19, Voigtmann 12, Giffey, Lo, Bonga 7, Obst 7, Hollatz, Thiemann.

SERBIA: Milutinov 2, Avramovic 21, Davidovac 2, S.Jovic 3, Guduric 4, Ristic, Dobric, Bogdanovic 17, N.Jovic 9, Petrusev 10, Simanic.