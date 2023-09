FIBA World Cup: spettacolo Serbia, è finale! Canada KO

Iniziano le semifinali della FIBA World Cup alla Mall of Asia Arena di Pasay. Nel primo match la Serbia, dopo essersi ripresa dalla batosta contro l’Italia e aver buttato fuori dal Mondiale sia la Repubblica Dominicana che la Lituania, vuole continuare a sognare. L’avversario è uno di quelli improponibili: l’agguerritissimo Canada guidato dall’alieno Shai Gilgeous-Alexander, l’uomo in missione per il suo Paese. Preparate i pop-corn, inizia lo spettacolo!

Quintetto Serbia: Jovic N., Bogdanovic, Dobric, Jovic S., Milutinov.

Quintetto Canada: Gilgeous-Alexander, Powell, Barrett, Olynyk, Brooks.

SERBIA-CANADA (23-15; 29-24; 23-24; 20-23)

Il primo possesso della partita è della Serbia, ma è Powell con un 1/2 ai liberi ad aprire le danze. La partita, poi, vive momenti ben distinti, caratterizzati dalle fiammate di una o dell’altra squadra: a un 8-0 della Serbia con il trio Dobric-Milutinov-Bogdanovic, risponde il Canada con un contro-break di 8-0 grazie alle triple di Olynyk, Barrett e ai liberi di Brooks. Le difese delle due squadre si sistemano e non permettono agli attacchi di penetrare l’area, infatti a 5 minuti dalla fine la partita di blocca. Ci pensa Nikola Jovic a riaccendere gli animi con un canestro dalla media, a cui rispondono Powell e Brooks da 2. Le due squadre effettuano i primi cambi ed esce un appannato Gilgeous-Alexander, ancora a secco di punti. Da qui inizia lo show della Serbia: dopo uno 0/2 di Milutinov ai liberi, gli uomini di Pesic mettono insieme un 11-0 che scava il primo solco del match grazie alle fiammate del fenomeno Bogdanovic. La partita ora è 21-13. Olynyk cerca di portare punti ai suoi con i liberi, ma il 2/2 di Avramovic dall’altro lato del campo fissa il risultato del primo quarto sul 23-15.

Il secondo quarto si apre con la bomba di Dort a cui risponde immediatamente Guduric con la contro-tripla, ma il Canada sembra avere una marcia in più in questo secondo periodo e piazza un altro +3 con Alexander-Walker. Ora le due squadre si rispondono punto a punto: Guduric contro Barrett (tiri liberi, nel secondo caso) da 2, Bogdanovic con un 5-0 personale che cerca di ricacciare indietro i canadesi e SGA che rimette i suoi in carreggiata con un canestro quasi impossibile in acrobazia. Ancora Dobric e Alexander-Walker si rispondono l’un l’altro dalla media, è 35-27 a 5 minuti dalla fine. A questo punto la partita si blocca per via dei falli, che definiscono l’esaurimento del bonus per entrambe le squadre. Qualche libero per entrambe le formazioni e il match ritorna a infiammarsi sul finale. Barrett e Dobric si scambiano triple, mentre Powell con un facile canestro da sotto non può niente contro la schiacciata back-to-back di Milutinov. Dopo due liberi di un ritrovato Gilgeous-Alexander, la Serbia sfrutta il nervosismo dei canadesi (terzo fallo di SGA e tecnico alla panchina) per toccare il massimo vantaggio, + 15. C’è ancora tempo per una schiacciata di Barrett infilato da Powell per chiudere il primo tempo sul 52-39.

Fiba.com

Terzo periodo che si apre con la tripla di Brooks e con parecchia confusione su entrambi i lati del campo, dove le squadre sbagliano passaggi e canestri facili. Nikola Jovic risponde con un canestro da due, ma è ancora Brooks a ridare speranze al Canada con un’altra tripla. Il Canada, infatti, costruisce un incoraggiante parziale di 9-3 nei primi minuti del terzo periodo. La partita si anima con il canestro più fallo subito da Nikola Jovic, che non finalizza il tiro aggiuntivo, a cui risponde Alexander-Walker con la bomba. A questo punto inizia uno scontro a distanza tra Dobric e Gilgeous-Alexander, protagonisti di questo periodo con liberi e canestri da 2. Anche Stefan Jovic e Olynyk iscrivono il proprio nome nel tabellino del terzo quarto. Altri due punti per Alexander-Walker, poi la Serbia segna un 4-0 con Milutinov e Guduric, a cui risponde il solito SGA con altri 4 punti personali intervallati da un canestro di Guduric. Negli ultimi secondi accade di tutto: tripla di Marinkovic entrato dalla panchina, sul contropiede del Canada tecnico fischiato contro la Serbia finalizzato da Gilgeous-Alexander. Finisce il terzo quarto sul risultato di 75-63.

L’ultimo periodo si apre con una sanguinosa palla persa del Canada che porta alla schiacciata in contropiede di Avramovic. I serbi quindi si gasano e chiudono un mini-break da 5-0 con la tripla di Guduric. Dopo il canestro di Barrett da 2, la Serbia si affida all’esperienza di Davidovac e firma il nuovo massimo vantaggio, + 17. Brooks risponde subito con la tripla, a cui segue un canestro da 2 di Avramovic e poi di nuovo una tripla di Barrett. Milutinov cerca quindi di fare la voce grossa e finalizza dopo aver girato sul piede perno e aver lasciato sul posto il proprio difensore. A questo punto il duo SGA-Barrett, 19 punti finora per quest’ultimo, cercano di forzare la difesa serba con 1 contro 1 e chiudono un mini-break da 5-0. La risposta della Serbia non si fa attendere: il contro-break di 5-0 porta un solo nome, Bogdan Bogdanovic. Brooks allora cerca di rimettere a posto con un gioco da tre chiuso dopo aver segnato il canestro. Tuttavia, la partita va verso gli sgoccioli ed entrambe le formazioni perdono di lucidità, con palle perse su entrambi i lati del campo. In questa situazione, la Serbia riesce di nuovo a scavare il solco: il + 16 arriva dopo un facile canestro da sotto di Davidovac, che viene in un primo momento stoppato da SGA, e Bogdanovic. Nonostante il 7-0 finale con cui il Canada cerca di accorciare le distanze a 90 secondi dalla fine (grazie ai 5 punti di Edey entrato dalla panchina e al solito Barrett), i serbi chiudono la partita sul 95-86, diventando così la prima finalista di questa FIBA World Cup.

Tabellino

Serbia: Avramovic 10, Bogdanovic 23, Davidovac 4, Dobric 16, Guduric 12, Jovic N. 8, Jovic S. 2, Marinkovic 4, Milutinov 16 + 10 rimbalzi, Petrusev, Ristic. Coach: S. Pesic

Canada: Alexander, Alexander-Walker 10, Barrett 23, Bell-Haynes, Brooks 16, Dort 3, Edey 5, Ejim, Gilgeous-Alexander 15, Olynyk 9, Powell 5, Scrubb. Coach: J. Fernandez