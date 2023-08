FIBA World Cup: tris per Germania, Rep.Dominicana, Lituania e Canada. Avanti anche l’Australia

La FIBA World Cup emette i suoi primi verdetti con le squadre qualificate al 2°turno dei Gironi A, D, E, H. Repubblica Dominicana, Germania, Lituania e Canada Chiudono con tre vittorie su altrettanti incontri disputati. Con l’Italia passano come seconde classificate anche la Lettonia e il Montenegro (già certi della qualificazioni prima delle loro gare odierne) così come l’Australia che si aggiudica lo “spareggio” contro il Giappone.

Gruppo E – GERMANIA-FINLANDIA 101-75 (19-22, 28-17, 29-16, 25-20)

Con la qualificazione già in tasca la Germania non fa sconti e si sbarazza facilmente anche della Finlandia che chiude la qualificazione con zero vittorie candidandosi come una delle più forti delusione della prima fase. Tedeschi ancora senza Franz Wagner ma non ne risentono minimamente con coach Herbert che gestisce abilmente le risorse. La Finlandia regge nel primo quarto (avanti 19-22) ma poi crolla nei due periodi centrali. 57-33 di parziale e già chiusa al 30′. Per la Germania che vola al 2°turno da imbattuta ci sono cinque uomini in doppia cifra con Bonga e Schroder migliori realizzatori con 15 punti. Nella Finlandia c’è Nikamhoua con 14 punti, 12 e 0/6 da tre di Markkanen.

Gruppo A – ANGOLA-REPUBBLICA DOMINICANA 67-75 (11-20, 21-17, 18-12, 17-26)

La Repubblica Dominicana si prende il primo posto del Girone A vincendo al termine di una sfida complicata contro l’Angola. Karl Anthony Towns costretto a gestire una pesante situazione falli (alla fine solo 15′ in campo e 8 punti per la star dei T’Wolves) e coach Garcia alle prese con una cattiva percentuale nel tiro da tre (5/25). L’Angola riemerge dopo un primo quarto chiuso sotto di 9 (11-20), arriva all’intervallo a -5 (32-37) e si mette a condurre dopo 30′ (50-49). Nell’ultima frazione hanno la meglio i caraibici che riescono a risolvere il rompicapo messo in campo dall’Angola che deve fare i conti con i problemi di falli di Bruno Fernando e deve rinunciare alla seconda vittoria del suo Mondiale.

Gruppo D – EGITTO-MESSICO 100-72 (30-16, 29-19, 18-21, 23-16)

L’Egitto chiude al 3°posto il Girone D centrando la prima vittoria del Mondiale ai danni del Messico, quarto e ultimo nel raggruppamento. Nella gara priva di sbocchi per entrambe le squadre verso del 2°turno si risolve tutto già all’intervallo con l’Egitto avanti 59-38 dopo il 20-19 dei primi 10′. I messicani provano a riemergere ma la gara è segnata. Si passa attraverso il 77-59 fino al rotondo +28 finale. Per l’Egitto 22 punti e 10 rimbalzi di Ehab Amin, 20 di Patrick Gardner. Nel Messico 21 sia di Pako Cruz che di Joshua Ibarra.

GRUPPO H – LIBANO-FRANCIA 79-85 (20-19, 17-19, 22-20, 20-27)

Brodino della Francia che già con la certezza di lottare al massimo per il 17°posto si prende la prima vittoria del Mondiale superando un Libano che ha dimostrato carattere rendendo la vita durissima all’avversario oggettivamente superiore nonostante le assenze. Collet infatti fa riposare Fall e Gobert ed ha ormai perso Lessort. Libano avanti anche di 10 punti nel primo tempo ma subisce nella ripresa la Francia. Il migliore dei transalpini è Yabusele con 18 punti, seguito dai 17 di Fournier. Wael Arakji chiude con 29 punti (11/17 al tiro).

Gruppo E – AUSTRALIA-GIAPPONE 109-89 (25-17, 32-18, 30-35, 22-19)

L’Australia vince lo spareggio del Gruppo E battendo il Giappone ottenendo così il 2°posto dietro la Germania. I Boomers archiviano la pratica nel primo tempo chiudendo avanti 57-33 dopo il 32-18 di parziale nel secondo quarto. Il Giappone prova a resistere ma l’avversario è convinto e forte. 87-70 al 30′ e si chiude con l’Australia che decolla finendo sul +20 (109-89). Per L’Australia doppia-doppia da 25 punti e 11 assist per Josh Giddey, imitato da Xavier Cooks (24 e 14 rimbalzi). Ai nipponici servono a poco i 31 punti di Joshua Hawkinson (11/12 da due).

Gruppo A – FILIPPINE-ITALIA 83-90

Gruppo D – MONTENEGRO-LITUANIA 71-91 (27-25, 13-22, 10-18, 21-25(

Dura poco più di un quarto la resistenza del Montenegro al cospetto della grande solidità della Lituania. I baltici vincono 91-71 e chiudono da imbattuti al 1°posto il Girone D, il Montenegro finisce secondo. La gara con le due squadre già qualificate prima della palla a due ha assistito a un primo quarto di contatto con il Montenegro avanti 27-25 e Marko Simonovic già in doppia cifra (11 dei suoi 15 punti segnati nei primi 10′). Ma è un fuoco di paglia perchè la Lituania produce uno strappo nella prima metà di secondo quarto e comanda 33-41 dopo 15′. Il collettivo di Maksvytis chiude avanti 40-48 il primo tempo e nella ripresa allunga. Ottimo rendimento difensivo nel terzo quarto con appena 10 punti subiti e Lituania avanti 50-66 al suono della terza sirena. Nell’ultima frazione il Montenegro non riesce a risalire e il +20 finale testimonia la supremazia di Valanciunas e compagni. Tra i lituani Jokubaitis 19, Kuzminskas 16. Vucevic (19) è il migliore per il Montenegro.

Gruppo H – CANADA-LETTONIA 101-75 (13-23, 30-19, 24-15, 34-18)

Accelerata nel secondo tempo e il Canada regola anche la rivelazione Lettonia chiudendo al primo posto il Gruppo H da imbattuti. Partenza sprint della squadra di Banchi che conduce (13-23 al 10′) ma il Canada segna 30 punti nel solo secondo quarto e conduce di stretta misura all’intervallo (43-42). Nella ripresa la squadra canadese innesta la marcia giusta e per la Lettonia non c’è scampo. Parziale di 24-15 nel terzo quarto e vantaggio che si amplifica nella parte finale della gara fino al definitivo 101-75 .Per il Canada ancora super Shai Gilgeous-Alexander (27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist), 22 di RJ Barrett, 15 per Olynik. Nella Lettonia Kurucs (14) e Grazulis (13) i migliori.