FIBAWC: Larentzakis eroe per la Grecia, Slovenia e Finlandia avanzano. Serbia vincente al fotofinish sulla Turchia

Non deludono le attese le partite di FIBAWC in vista del Mondiale. Staccano il pass Lettonia e Grecia nel Gruppo I. I greci soffrono tantissimo in Belgio con un Retin Obasohan super da 30 punti, ma è Larentzakis l’eroe per gli ellenici. 20 punti e una difesa super sulla guardia dell’ASVEL sono decisivi per la qualificazione della squadra di Itoudis. Preziosissima vittoria della Serbia che vince al fotofinish in un match sentitissimo contro la Turchia, “tradita” dall’errore finale di Wilbekin. La Slovenia vince sulla già qualificata Germania con Jordan Morgan e Ziga Samar grandi protagonisti. A valanga la Finlandia sull’Estonia, vincente e qualificata per i prossimi Mondiali. Nel gruppo K la Francia di Victor Wembanyama domina la Bosnia e insieme alla Lituania conquista la qualificazione, lasciando il terzo posto ancora in palio con Montenegro favorita. Nel gruppo L gli azzurri hanno vinto soffrendo tantissimo in Georgia ma ottenendo una meravigliosa qualificazione nel girone vinto dalla Spagna di Don Sergio Scariolo.

Wemby’s 🇫🇷 debut did not disappoint 🛸👽



📊 20 PTS & 9 REB vs. 🇱🇹#FIBAWC x #WinForFrance pic.twitter.com/fKRprxtCMh — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 11, 2022

Risultati e Classifica:

Gruppo I:

Lettonia – Gran Bretagna 79-63

Serbia – Turchia 77-76

Belgio – Grecia 70-72

Classifica:

1. q– Lettonia 15 (7-1)

2. q– Grecia 13 (5-3)

3. Serbia 13 (5-3)

4. Turchia 11 (3-5)

5. Belgio 10 (3-4)

6. Gran Bretagna 9 (1-7)

Gruppo J:

Slovenia – Germania 81-75

Finlandia – Estonia 91-71

Svezia – Israele 71-68

Classifica:

1. q– Germania 18 (8-2)

2. q– Finlandia 18 (8-2)

3. q– Slovenia 17 (7-3)

4. e- Svezia 15 (5-5)

5. e- Israele 13 (3-7)

6. e- Estonia 12 (2-8)

🇸🇮 Slovenia will be bringing the magic to the World Cup 🪄#FIBAWC x #WinForSlovenia pic.twitter.com/HA7N7tjZXZ — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 14, 2022

Gruppo K:

Ungheria – Repubblica Ceca 83-69

Montenegro – Lituania 56-65

Francia – Bosnia Herzegovina 92-56

Classifica:

1. q– Francia 18 (8-2)

2. q– Lituania 18 (8-2)

3. Montenegro 16 (6-4)

4. Bosnia-Herzegovina 15 (5-5)

5. Ungheria 15 (5-5)

6. Repubblica Ceca 13 (3-7)

Let’s take a trip to Asia in 2023? ✈️@ltu_basketball 🇱🇹 back where they belong, as they book their tickets to #FIBAWC 2023! 🎟 pic.twitter.com/4ZjKfgxnbw — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 14, 2022

Gruppo L:

Ucraina – Islanda 79-72

Georgia – Italia 84-85

Spagna – Olanda 84-72

Classifica:

1. q– Spagna 15 (7-1)

2. q– Italia 14 (6-2)

3. Georgia 12 (4-4)

4. Islanda 12 (4-4)

5. Ucraina 11 (3-5)

6. e- Olanda 8 (0-8)

Q: QUALIFICATA

E: ELIMINATA.

Si qualificano ai Mondiali FIBA le prime 3 squadre di ogni girone.