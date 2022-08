FIBAWC Qualifiers: l’Italia vince soffrendo con la Georgia ma trema per l’infortunio di Danilo Gallinari

L’Italia sfida la Georgia per la Qualificazione ai Mondiali e scende in campo per la seconda volta in settimana dopo la vittoria in trasferta contro l’Ucraina.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli.

QUINTETTO GEORGIA: McFadden, Tsintsadze, Mamukelashvili, Bitazde, Shermadini.

Parte fortissimo la Georgia con un quintetto lungo e un 7-0 che mette subito in difficoltà gli azzurri. L’Italia reagisce con due triple di Spissu che “svegliano” l’Italia. Reazione azzurra con Simone Fontecchio sugli scudi, ben aiutato da un Nick Melli molto cinico. Gli azzurri chiudono bene la prima frazione avanti di 6 lunghezze.

Nel secondo quarto la Georgia non molla e rimane a contatto con un buon gioco di squadra e un Tsintsadze a gestire le operazioni per gli ospiti. Spissu conferma quanto fatto vedere di buono e soprattutto Fontecchio dimostra di essere di una categoria superiore e di meritare la chance oltreoceano. 17 punti all’intervallo per il neo giocatore dei Jazz con l’Italia avanti di 5 punti.

Nel terzo quarto la Georgia prova a rimettere il muso avanti con un super Bitadze dominatore del pitturato che procura numerosi guai alla difesa azzurra. A 10 minuti dal termine é perfetta parità.

L’ultimo quarto é Danilo Gallinari a prendere per mano l’Italia. Il veterano NBA piazza il break decisivo nel finale ma fa tremare tutti con un infortunio al ginocchio nel finale. Vince soffrendo l’Italia ma le speranze sono tutte rivolte a Danilo Gallinari e al suo infortunio al ginocchio che lo mette in forte dubbio per EuroBasket 2022.

ITALIA – GEORGIA 91-84 (25-19, 18-19, 23-28, 25-18)

ITALIA: Fontecchio 21, Gallinari 17, Spissu 15, Melli 12, Datome 9, Tonut 7, Mannion 6, Ricci 4, Polonara.