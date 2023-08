Il Canada perde la sua stella: Jamal Murray non sarà al mondiale

By

Un’altra stella NBA salterà l’imminente FIBA World Cup che prenderà il via il 25 agosto. Si tratta del canadese Jamal Murray, che non vestirà la maglia della sua nazionale dopo una lunghissima stagione culminata con il titolo NBA: deve ancora recuperare la condizione e preferisce riposarsi in vista di una nuova annata oltreoceano. La nazionale nordamericana sarà quindi guidata da Shai Gilgeous-Alexander, point guard degli OKC Thunder, e da RJ Barrett, guardia/ala dei NY Knicks.

Il 25enne Murray ha dato appuntamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove potrà (forse) tornare a vestire la maglia della sua nazionale per la sua prima grande manifestazione.