Infortunio per la Slovenia: out Vlatko Čančar, salterà i Mondiali

Bruttissime notizie per la Slovenia di coach Sekulić e capitan Dončić in vista dei Mondiali. Nell’amichevole di ieri sera persa contro la Grecia Vlatko Čančar ha subito un infortunio grave. Stando a quanto riportato dal Denver Post qualche ora fa, per l’atleta sloveno – sotto contratto in NBA con i Denver Nuggets – si tratterebbe di lesione al legamento crociato sinistro. La notizie è stata confermata dalla Federazione slovena di pallacanestro (Košarkarska Zveza Slovenije).

Dopo l’infortunio di Edo Murič a giugno (infortunatosi al ginocchio durante la finale del campionato sloveno con il Cedevita Olimpija), la compagine slovena rimane dunque senza un’altra pedina fondamentale sul parquet di gioco. Pertanto si affievoliscono già da subito le speranze degli sloveni di poter sorprendere nel torneo mondiale e ambire ad un piazzamento nelle posizioni alte…