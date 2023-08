Italbasket da oggi a Manila. Venerdì esordio Mondiale contro l’Angola

La Nazionale di basket è arrivata oggi, nel pomeriggio locale, a Manila, Capitale delle Filippine e sede di quattro degli otto gironi della FIBA World Cup 2023. Gli Azzurri, reduci dal filotto di sette vittorie in altrettante partite nel percorso di preparazione (Turchia, Cina, Serbia, Grecia, Portorico, Brasile e Nuova Zelanda) esordiranno al Mondiale venerdì 25 agosto contro l’Angola (ore 10.00 in Italia, le 16.00 locali, diretta su Rai Due, Sky Sport e DAZN) e proseguiranno il proprio percorso nel gruppo A domenica 27 agosto contro la Repubblica Dominicana (ore 10.00 in Italia, le 16.00 locali, diretta su Rai Due, Sky Sport e DAZN) martedì 29 agosto contro i padroni di casa delle Filippine (ore 14.00 in Italia, le 20.00 locali, diretta su Rai Due, Sky Sport e DAZN). In base ai risultati ottenuti, ci sarà poi l’incrocio con il gruppo B, quello composto da Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan.

Il match inaugurale si giocherà alla Philippine Arena, impianto capace di ospitare più di 55.000 persone, mentre gli altri due incontri del primo raggruppamento si giocheranno alla Smart Araneta Coliseum. Le gare della seconda fase si disputeranno alla Mall Of Asia Arena.

Dopo l’ultimo match amichevole contro la Nuova Zelanda, gli Azzurri hanno viaggiato da Shenzhen a Hong Kong e da qui a Manila nella giornata di oggi, che terminerà senza sessioni di allenamento. I ragazzi di coach Pozzecco torneranno sul parquet già domani, mercoledì 23 agosto, all’Araneta dalle 15.00 alle 16.15 locali.

Giovedì 24 agosto, nella sala conferenze dell’Araneta, il CT e il Capitano Luigi Datome terranno la consueta conferenza stampa FIBA di inizio competizione a partire dalle ore 10.25 locali (le 4.25 in Italia) con diretta streaming e in on demand sul canale YouTube FIBA.

fip.it