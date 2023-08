Italia, si chiude il percorso in vista del Mondiale con un’altra vittoria. Battuta la Nuova Zelanda

L’Italia vince contro la Nuova Zelanda, chiudendo così il percorso in vista del Mondiale. L’ultima amichevole vede l’Italbasket vincere, tra e alti e bassi con un Matteo Spagnolo sugli scudi.

Spagnolo e al canestro in contropiede di Pajola (32-32 al 15esimo). Punto a punto fino all’intervallo, chiuso sul 43-43.Il secondo tempo inizia con un 6-0 neozelandese subito pareggiato col solito gioco corale di una Nazionale che riesce a non deconcentrarsi mai, neanche nei momenti di difficoltà. Le percentuali avversarie al tiro da tre rimangono altissime ma gli Azzurri non mollano la presa e con la tripla di Ricci e il canestro di Datome chiudono la frazione a -3 (59-62). Spagnolo e Datome inaugurano gli ultimi 10 minuti con due triple che riportano avanti l’Italia (65-64). Improvviso, arriva il momento di Momo Diouf: gioco da tre, lavoro per la tripla del Capitano e tripla personale per l’allungo Azzurro (74-67 al 33esimo). La Nuova Zelanda, dopo le 7 triple (su 14) del primo tempo, continua su questa media e oltre: la settima del secondo tempo arriva al 36esimo e vale il nuovo vantaggio (76-77). Incredibile ma vero. Il gioco più che ruvido dei neozelandesi comincia a mostrare le prime crepe, con Te Rangi fuori per doppio antisportivo e Ili per cinque falli. L’Italia rimane compatta e continua a produrre il proprio gioco rimettendo la testa avanti con personalità. I liberi di Spissu sono quelli dell’86-77. Cameron schiaccia ma è tardi, finisce 88-81.

L’Italia vince di nuovo e si presenta al mondiale senza sconfitte in preparazione.

Italia-Nuova Zelanda 88-81 (22-23, 21-20, 16-19, 29-19)

Italia: Spissu* 6 (1/1, 0/3), Tonut* 12 (4/4, 1/1), Melli* 6 (3/4), Fontecchio* 8 (1/2, 1/5), Ricci 12 (3/5, 2/3), Spagnolo 14 (2/3, 2/3), Polonara* 10 (3/4, 0/2), Diouf 6 (1/3, 1/1), Severini 3 (0/1, 1/3), Procida (0/1 da tre), Pajola 2 (1/4, 0/3), Datome 9 (2/4, 1/2). All: Pozzecco

Nuova Zelanda: Te Rangi* 13 (1/4, 3/7), Le’afa 13 (0/1, 4/10), Delany* 13 (3/3, 2/6), Britt 2 (1/2, 0/1), Ili* 4 (0/4, 1/1), Wetzell* 4 (2/5), Cameron 11 (2/3, 2/4), Smith-Milner 8 (2/2, 1/1), Ngatai* 2 (1/1, 0/2), Harris ne, Brown 6 (2/3 da tre), Fotu I. 5 (2/2). All: Cameron

Tiri da due Ita 21/35, Nz 14/27; Tiri da tre Ita 9/27, Nz 15/35; Tiri liberi Ita 19/26, Nz 8/13. Rimbalzi Ita 33 (6 Melli), Nz 35 (6 Delany e Fotu). Assist Ita 26 (4 Spissu e Pajola), Nz 19 (6 Delany).

Usciti 5 falli: Ili (Nuova Zelanda)

Arbitri: Petar Pesic (Serbia), Jacky Yang (Cina), Wu Zhi Wei (Cina)

Uff stampa FIP