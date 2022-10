Italia-Spagna, la FIBA vuole 300mila euro dalla Rai per i diritti televisivi

Italia-Spagna in programma a Pesaro il prossimo 11 novembre, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2023, molto probabilmente non verrà trasmessa in chiaro: la Rai si era detta interessata a mostrare la partita in prima serata sul secondo canale, ma stando a Il Corriere della Sera la FIBA ha chiesto 300mila euro alla Rai, decisamente troppi.

Sarebbe così sfumata la possibilità di vedere in chiaro la sfida tra l’Italia di Pozzecco e la Spagna di Scariolo campione d’Europa, che rimarrebbe visibile solo su Sky e Eleven Sports.