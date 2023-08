La programmazione della FIBA Basketball World Cup 2023 su Sky Sport dal 1 al 3 Settembre

By

Terminata la prima fase proseguono, anche su Sky e in streaming su NOW, i campionati mondiali maschili di pallacanestro (FIBA Basketball World Cup 2023), giunti alla 19^edizione e in programma fino al 10 settembre.

Superata non senza qualche patema la fase iniziale, arrivando seconda nel girone A, l’Italia è pronta a tornare in campo nelle Filippine per giocare le sue due partite della seconda fase dei Mondiali, anche questa a gironi.

Azzurri inseriti nel gruppo J con Serbia, Portorico e Repubblica Dominicana, che i ragazzi del CT Pozzecco non incroceranno in questa occasione, dopo la sconfitta subita nella prima fase. Gli incontri dell’Italia si disputeranno all’Araneta Coliseum di Manila.

Primo match contro la Serbia, in una classica del basket europeo e mondiale, in programma domani, venerdì 1° settembre, alle ore 10. Diretta su Sky Sport Summer e NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina.

Alle 12.15 appuntamento su Sky Sport 24 e NOW per il post partita, con la conduzione in studio di Francesco Bonfardeci, in compagnia di Andrea Meneghin e con Alessandro Mamoli inviato nella capitale delle Filippine.

La Nazionale italiana tornerà sul parquet domenica 3 settembre, quando se la vedrà con Portorico, di nuovo alle ore 10. Match live su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW, sempre con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina.

Oltra a Italia-Serbia, domani altre due partite in diretta, Spagna-Lettonia e Slovenia-Australia.

_____________________________________________________________________________________

La programmazione live della seconda fase dei mondiali maschili di basket

su Sky e in streaming su NOW

Venerdì 1° settembre

Ore 10 ITALIA-Serbia Sky Sport Summer e NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina

Ore 11.45 Spagna-Lettonia Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Matteo Soragna)

Ore 12.15 Post partita Italia-Serbia Sky Sport 24 e NOW

(con Francesco Bonfardeci e Andrea Meneghin)

Ore 14.10 Slovenia-Australia Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

Ore 18.45 Studio “Basket Room Mondiali ” Sky Sport 24 e NOW

(con Dalila Setti e Andrea Meneghin)

Domenica 3 settembre

Ore 10 ITALIA-Portorico Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)