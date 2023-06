Lo sfogo di Petrucci: “Banchero ci ha preso in giro, bastava una telefonata”

La dura presa di posizione del Presidente Petrucci sulla decisione di Banchero di scegliere Team USA.

LA SCELTA DI BANCHERO

Scelta legittima ma bastava una telefonata per comunicarcela, invece l’abbiamo saputo dalle

agenzie. Non siamo noi gli illusi, ho una cronologia di sue dichiarazioni. Intanto nel 2019 la sua

famiglia voleva diventare italiana e noi l’abbiamo aiutata. Poi nel 2020 ha dichiarato che voleva aiutare l’Italia a qualificarsi per i Giochi di Parigi e in seguito che la sua intenzione era di giocare per la Nazionale se non questa estate , in quella successiva.

In ultimo il padre di Paolo ha scritto al nostro direttore generale Trainotti chiedendogli di aiutare la sua famiglia a venire in Italia.

TRADIMENTO

Tradimento è una parola grossa, nello sport queste situazioni accadono e personalmente sono

allenato. La considero una presa in giro. E aggiungo che grazie all’ottima organizzazione di Master Group e del suo direttore generale Antonio Santamaria, era stato sviluppato un piano per investire sulla sua immagine in Italia. Chiudo qui citando Pirandello: “Esistono tante maschere e pochi volti”. Ho detto tutto.

SITUAZIONE THOMPSON

Confermo. Col grande lavoro di Trainotti abbiamo accelerato le pratiche per il rilascio del passaporto per matrimonio. Mancano pochi documenti. Confidiamo che Thompson possa unirsi al training camp di Folgaria di fine luglio in preparazione al Mondiale se il Poz lo convocherà.

