Luka Dončić è (ufficialmente) il Capitano della nazionale slovena: “Onorato di far parte di un gruppo eccezionale”

Alla nazionale slovena di pallacanestro, che in questo periodo si sta preparando adeguatamente per partecipare ai mondiali, si sono finalmente aggiunti due dei suoi giocatori più importanti: Luka Dončić e Vlatko Čančar.

Ieri – 29 luglio 2023 -, durante la conferenza stampa svoltasi al Grand Plaza Hotel di Ljubljana, sono stati delineati gli obiettivi della nazionale slovena, ed entrambi i giocatori hanno confermando di essere pienamente focalizzati sulla nazionale e sul torneo mondiale. L’obiettivo rimane lo stesso: continuare a sorprendere tutti per far sognare il popolo del basket.

In modo particolare va sottolineato che Luka Dončić è diventato il nuovo capitano della nazionale slovena: “Sono onorato di essere stato scelto come capitano di questa squadra. Per me è una grande responsabilità. Sia Gogi (Goran Dragič, ndr.) che Edo (Edo Murič, ndr.), che era davvero il miglior leader dello spogliatoio, erano le persone giuste per ricoprire questo ruolo. Ma adesso è il mio turno e posso sicuramente dire di essere onorato di diventare il loro successore. Ci mancheranno entrambi i suddetti giocatori – nello spogliatoi come anche in campo. Per quanto riguarda il ruolo di capitano in sé, posso dire che per me non è una novità.”

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Luka ha anche sottolineato il fatto di sentirsi veramente a suo agio con la compagine slovena: “Accetto sempre ben volentieri di giocari con la maglia della nazionale slovena, in quanto mi diverto un sacco. Con i ragazzi mi trovo benissimo, siamo un gruppo eccellente che sa creare un’atmosfera eccezionale”.