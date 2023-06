Mondiali di basket sordi, la Nazionale femminile batte il Kenya e chiude prima nel girone

Nell’ultima giornata delle qualificazioni l’Italia fa il suo dovere, batte agevolmente il Kenya (74-27) e si prende il primo posto nel girone. Sin qui, ai Mondiali di basket sordi a Creta, tutto è andato secondo le aspettative. Si è giocato in un clima di vera festa e amicizia contro la formazione africana che da poco si è affacciata sul panorama mondiale cestistico dei sordi, ma è già tanto migliorato in poco tempo. Le azzurre non hanno infierito, lo staff ha ruotato tutte le ragazze a disposizione e tutte e 12 sono andate a referto, anche questa è una bella soddisfazione, con una menzione speciale per Chiara Chiosi, che ha chiuso in doppia cifra (12 punti e 8 rimbalzi). Quintetto classico in partenza, poi spazio alle seconde linee già nel primo quarto, quando il vantaggio si è fatto rassicurante (16-2 al 7’). Nel secondo il divario si amplia e così nella ripresa si sono visti anche alcuni esperimenti difensivi, con coach Braida e la sua vice Franzese che hanno provato la zona 2-3 e anche la 3-2 in vista delle prossime sfide.

“La Fssi è molto soddisfatta del percorso fatto sin qui – dice il segretario generale Fabio Gelsomini -. Uno degli obiettivi era quello di chiudere al primo posto per garantirsi un quarto di finale più agevole, perciò la prima settimana dei Mondiali si conclude con il massimo risultato possibile, attendiamo la seconda parte del torneo, che sarà certamente più tosta e complicata”.

Si entra dunque nel vivo della manifestazione, da lunedì via ai quarti di finale: la Nazionale azzurra troverà la Polonia, che ha chiuso quarta nel girone B mentre gli altri accoppiamenti vedranno di fronte Turchia-Grecia, Lituania-Stati Uniti e Kenya-Ucraina.

L’ufficio stampa